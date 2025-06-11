Аренда – потрясающие 15 тысяч долларов в месяц: чем особенна столь дорогая квартира в Киеве
- Эксклюзивные апартаменты в Киеве сдаются в аренду за 15 тысяч долларов в месяц.
- Квартира имеет площадь 265 квадратных метров и расположена на 17 этаже 24-этажного дома. В ней дизайнерский ремонт.
На рынке аренды элитной недвижимости Киева цены могут в разы превышать среднестатистические. В частности, одну из квартир в столице предлагают снимать за 15 тысяч долларов в месяц.
Чем же особенное это жилье в столице, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявления на портале DIM.RIA.
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Аренда квартиры за 15 тысяч долларов в месяц
В аренду предлагают эксклюзивные апартаменты. Площадь квартиры – 265 квадратных метров, из них жилая – 125 квадратов, а кухни – 40.
Дом, в котором расположено помещение, построили в 2020 году. Квартира расположена на 17 этаже из 24.
Современный и высококачественный ремонт, приятный и гармоничный интерьер, функциональная планировка – четыре отдельные комнаты, каждая со своим санузлом,
– говорится в объявлении.
Просторная гостиная-студия помещения разбита на несколько зон. Квартира укомплектована современной мебелью, имеет встроенную кухню с надежной техникой. Там установлены кондиционеры и система фильтрации воды.
Кроме того, из окон жилья открывается красивый вид.
Как преимущества жилья отмечены наличие укрытия в доме, престижный район и неиспользование помещения с момента постройки. Кроме того, дом имеет круглосуточную охрану, лифт в паркинг и дизайнерский ремонт.
Цена за аренду такой 4-комнатной квартиры немалая – 15 тысяч долларов в месяц (625 350 гривен). Кроме того, а объявлении отметили, что коммунальные услуги зимой составляют 10 тысяч гривен, а летом – 6 тысяч.
Как выглядит квартира, аренда которой стоит 5 тысяч долларов в месяц / Фото DIM.RIA
Какие средние цены на аренду квартир в Киеве
Согласно данным портала ЛУН, однокомнатные квартиры в Киеве в среднем сдают в аренду за 18 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные – за 26 тысяч гривен, трехкомнатные – 47 тысяч.