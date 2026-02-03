Сколько на самом деле стоит аренда жилья в Польше: о каких скрытых платежах стоит знать

При аренде жилья в Польше стоит обращать внимание не только на стоимость квартиры. Обязательные платежи за содержание дома могут увеличить ежемесячные расходы на несколько сотен злотых, что станет проблемой для арендатора.

Сколько стоит аренда жилья в городах Польши?

В крупнейших городах Польши стоимость аренды однокомнатной квартиры остается стабильной, сообщает Numbeo.

Смотрите также В 12 раз дороже, чем в Киеве: где в мире самая дорогая аренда квартир

Средняя стоимость аренды в месяц в:

Варшаве – 4 400 злотых (51 500 гривен) в центре города, 3 350 (39 200 гривен) вне центра;

– 4 400 злотых (51 500 гривен) в центре города, 3 350 (39 200 гривен) вне центра; Кракове – 3 430 злотых (40 200 гривен) в центре города, 2 900 (34 100 гривен) вне центра;

– 3 430 злотых (40 200 гривен) в центре города, 2 900 (34 100 гривен) вне центра; Гданьске – 3 500 злотых (41 300 гривен) в центре города, 2 770 (32 400 гривен) вне центра.

Стоимость аренды трехкомнатных квартир в этих городах может быть вдвое больше. Например, в Варшаве стоимость аренды трехкомнатной квартиры составляет около 7 тысяч злотых в месяц, что в гривневом эквиваленте – 80 тысяч гривен.

На какие платежи стоит обратить внимание?

В Польше кроме арендной платы, житель должен платить административный платеж, что называется "czynsz", и коммунальные услуги, пишет "Совместно Wspólnie". Именно поэтому украинцам стоит внимательно проверять структуру платежей еще до подписания договора.

Czynsz – это административный взнос на содержание дома. Обычно туда входит уборка подъездов, освещение общих зон, вывоз мусора, обслуживание лифта и мелкие ремонты. Сумма устанавливается отдельно от арендной платы. В среднем это около 200 – 300 злотых в месяц.

Обратите внимание! В крупных городах, как Варшава или Краков, стоимость платежа в домах может составляет от 500 до 1000 злотых в месяц.

Дополнительно жители оплачивают коммунальные услуги по счетчикам, которые не входят в административный платеж. Речь идет об электроэнергии, воду, газ и отопление. Это еще около 1000 злотых в месяц.

Во многих квартирах отдельно оплачивается интернет и телевидение. Если жилье расположено в новостройке, могут быть взносы за охрану территории или пользование паркингом.

Какова конечная стоимость аренды жилья?

На полную стоимость влияет расположение квартиры, близость к общественному транспорту и состояние квартиры. Квартиры в центральных районах стоят значительно дороже, соответственно и czynsz там будет выше.

Таким образом, жилье в Варшаве может стоить от 5 тысяч злотых в месяц с учетом всех платежей и коммунальных услуг. В Кракове – около 4 тысяч злотых в месяц.

К слову, если в объявлении отдельно не указана сумма административного сбора, он может быть зачислен в стоимость арендной платы за месяц. Но ради уверенности лучше это переспрашивать у владельца жилья.

Сколько стоит квадратный метр в Польше?