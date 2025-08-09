Найти квартиру в аренду в Украине может быть настоящим вызовом для некоторых категорий граждан. Особенно сложно тем, у кого есть маленькие дети или домашние животные – именно эти факторы чаще всего становятся причиной отказа со стороны арендодателей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы OLX Недвижимость, которые цитирует 24 Канал.

Что говорят владельцы жилья о требованиях к арендаторам?

Большинство арендодателей – более 45% – сдают квартиры в старых жилых домах, еще примерно 25% в новостройках, и только 9% – в частных домах или коттеджах. Активнее всего жилье сдают в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Основными критериями при выборе арендаторов являются:

платежеспособность (59,7%);

наличие животных (59,1%);

наличие маленьких детей (42,6%).

Несмотря на то, что многие арендодатели уже имели опыт сотрудничества с семьями с детьми или с владельцами животных, их отношение к этим группам остается неоднозначным. Например, только 53,4% согласны сдавать жилье людям с животными. И хотя 77% уже имели таких арендаторов, положительно оценили этот опыт чуть больше половины из них.

Аренда жилья в Украине нередко сопровождается дополнительными условиями от владельцев. Чтобы согласиться на сдачу квартиры, они могут потребовать повышенную арендную плату, увеличенный задаток или внести в договор условия компенсации за возможные повреждения имущества.

К арендаторам с маленькими детьми владельцы относятся несколько лояльнее: более 71% готовы сдавать им жилье, а 72% из тех, кто имел такой опыт, оценивают его положительно. В то же время и к таким семьям часто выдвигают дополнительные требования – увеличенный задаток или прописанные в договоре компенсации за потенциальные повреждения.



Семьи с детьми имеют трудности при аренде жилья / Фото Freepik

Что говорят арендаторы о трудностях при съеме жилья?

Ситуация значительно сложнее для людей, которые имеют домашних любимцев. Среди тех, кто искал жилье в течение последних двух лет:

55% назвали процесс поиска "очень сложным";

78,3% получали отказ именно из-за животных;

56,3% сталкивались с повышенной арендной платой;

30,8% чувствовали, что владельцы внимательно контролируют состояние квартиры.

Несмотря на опасения арендодателей, только 14% арендаторов признались, что их животные действительно что-то испортили. В большинстве случаев ситуацию решали ремонтом или компенсацией.

Хотя для семей с детьми найти квартиру несколько легче, сложности все равно случаются:

25% заявили, что поиск жилья был "очень сложным";

56% получали отказ именно из-за детей;

44,6% сталкивались с более высокой платой за аренду.

Лишь 14,4% признались, что дети действительно что-то повредили. В большинстве случаев ущерб компенсировали или ремонтом или заменой вещей.



Владельцы жилья неохотно сдают квартиры семьям с животными / Фото Pexels

Что еще влияет на решение арендодателей?

Кроме наличия детей или животных, владельцы жилья обращают внимание и на другие факторы. По словам арендаторов, среди главных критериев:

трудоустройство и финансовая стабильность (41,3%);

семейное положение (36%);

статус внутренне перемещенного лица (23,8%).

До 10% арендодателей обращают внимание даже на политические взгляды или отношение к войне. Некоторые респонденты сообщили о случаях дискриминации военных или переселенцев из Донбасса.