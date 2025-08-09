Кому труднее всего арендовать жилье в Украине: категории, которым чаще всего отказывают
- Сложнее всего арендовать жилье в Украине людям с домашними животными и маленькими детьми.
- Как часто им отказывают в аренде, читайте в материале.
Найти квартиру в аренду в Украине может быть настоящим вызовом для некоторых категорий граждан. Особенно сложно тем, у кого есть маленькие дети или домашние животные – именно эти факторы чаще всего становятся причиной отказа со стороны арендодателей.
Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы OLX Недвижимость, которые цитирует 24 Канал.
Что говорят владельцы жилья о требованиях к арендаторам?
Большинство арендодателей – более 45% – сдают квартиры в старых жилых домах, еще примерно 25% в новостройках, и только 9% – в частных домах или коттеджах. Активнее всего жилье сдают в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Основными критериями при выборе арендаторов являются:
- платежеспособность (59,7%);
- наличие животных (59,1%);
- наличие маленьких детей (42,6%).
Несмотря на то, что многие арендодатели уже имели опыт сотрудничества с семьями с детьми или с владельцами животных, их отношение к этим группам остается неоднозначным. Например, только 53,4% согласны сдавать жилье людям с животными. И хотя 77% уже имели таких арендаторов, положительно оценили этот опыт чуть больше половины из них.
Аренда жилья в Украине нередко сопровождается дополнительными условиями от владельцев. Чтобы согласиться на сдачу квартиры, они могут потребовать повышенную арендную плату, увеличенный задаток или внести в договор условия компенсации за возможные повреждения имущества.
К арендаторам с маленькими детьми владельцы относятся несколько лояльнее: более 71% готовы сдавать им жилье, а 72% из тех, кто имел такой опыт, оценивают его положительно. В то же время и к таким семьям часто выдвигают дополнительные требования – увеличенный задаток или прописанные в договоре компенсации за потенциальные повреждения.
Семьи с детьми имеют трудности при аренде жилья / Фото Freepik
Что говорят арендаторы о трудностях при съеме жилья?
Ситуация значительно сложнее для людей, которые имеют домашних любимцев. Среди тех, кто искал жилье в течение последних двух лет:
- 55% назвали процесс поиска "очень сложным";
- 78,3% получали отказ именно из-за животных;
- 56,3% сталкивались с повышенной арендной платой;
- 30,8% чувствовали, что владельцы внимательно контролируют состояние квартиры.
Несмотря на опасения арендодателей, только 14% арендаторов признались, что их животные действительно что-то испортили. В большинстве случаев ситуацию решали ремонтом или компенсацией.
Хотя для семей с детьми найти квартиру несколько легче, сложности все равно случаются:
- 25% заявили, что поиск жилья был "очень сложным";
- 56% получали отказ именно из-за детей;
- 44,6% сталкивались с более высокой платой за аренду.
Лишь 14,4% признались, что дети действительно что-то повредили. В большинстве случаев ущерб компенсировали или ремонтом или заменой вещей.
Владельцы жилья неохотно сдают квартиры семьям с животными / Фото Pexels
Что еще влияет на решение арендодателей?
Кроме наличия детей или животных, владельцы жилья обращают внимание и на другие факторы. По словам арендаторов, среди главных критериев:
- трудоустройство и финансовая стабильность (41,3%);
- семейное положение (36%);
- статус внутренне перемещенного лица (23,8%).
До 10% арендодателей обращают внимание даже на политические взгляды или отношение к войне. Некоторые респонденты сообщили о случаях дискриминации военных или переселенцев из Донбасса.