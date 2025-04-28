Самая дорогая квартира Львова, которую сейчас сдают в аренду: сколько стоит и как выглядит

По состоянию на конец апреля арендовать однокомнатную квартиру во Львове в среднем стоит 17,5 тысячи гривен, двухкомнатную – 20,9 тысячи. Однако есть предложения со значительно более высокими ценами, которые достигают и 100 тысяч в месяц.

О самой дорогой квартире, которую сейчас предлагают в аренду во Львове, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала DIM.RIA.

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Самая дорогая аренда квартиры во Львове

По состоянию на 28 апреля самым дорогим на рынке аренды жилья во Львове является предложение квартиры на улице Бойковской, что в парке Ореховая роща, за 104 тысячи гривен в месяц.

Квартира имеет 2 комнаты. Расположена она в доме клубного типа премиум-класса. Помещение имеет свою огороженную территорию, теннисные корты, спортзал, подземный паркинг и гостевую парковку. Также круглосуточно работает охрана и консьерж.

Жилье расположено на 6 этаже. Его площадь составляет 84 квадратных метра. В квартире есть дизайнерский ремонт в светлых тонах. По планированию, то есть две спальни и большая кухня-студия, в которой зонированы гостиная и кухня.

В объявлении также указано, что квартира – двусторонняя, имеет панорамные окна, с красивым видом на парк и центр города. Также есть большая терраса, с площадью 30 квадратов по периметру.

Помещение обеспечено индивидуальным отоплением, есть газовый котел, теплый пол. Укомплектована квартира современной мебелью и бытовой техникой. В одной из спален есть гардеробная, в другой – шкаф. Кроме того, проведен оптоволоконный интернет.

Так выглядит квартира с самой дорогой арендой во Львове: Фото DIM.RIA

Какие цены на аренду жилья во Львовской области

По данным Государственной статистической службы, по итогам марта самой дорогой в Украине аренда жилья была в Закарпатской области. Средняя цена – 11 769 гривен в месяц. Львовщина же занимала второе место со стоимостью аренды в 10 749 гривен.

Относительно самого Львова, то согласно информации на портале ЛУН, по состоянию на конец апреля однокомнатную квартиру во Львове в среднем можно арендовать за 17,5 тысячи гривен, двухкомнатную – 20,9 тысячи, а трехкомнатную – 22,6 тысячи гривен.