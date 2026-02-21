Во Львове квартиру сдают в аренду за 1 000 гривен или даже бесплатно, но есть нюанс

Во Львове появилось объявление об аренде двухкомнатной квартиры всего за 1 000 гривен в месяц. Такая цена существенно ниже средней на рынке, однако имеет свое объяснение.

Что известно о дешевой аренде квартиры во Львове?

Жилье расположено в одной из новостроек. Соответствующее объявление о его аренде разместили на OLX Недвижимость.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 75 квадратных метров на 8 этаже 11-этажного дома (жилой фонд 2011 – 2020-х годов).

Планировка в квартире раздельная, площадь кухни составляет 15 квадратных метров, отопление – индивидуальное газовое, подведены все коммуникации – электричество, газ, центральный водопровод и канализация. В то же время квартира – после строителей, то есть без ремонта.

Владелец прямо отмечает, что ищет мастера или нескольких людей с опытом ремонтных работ, которые готовы помочь с ремонтом. И хотя в объявлении указана цена в 1 000 гривен в месяц, возможен обмен на бесплатное проживание для мастеров во время выполнения работ и после них. Все материалы для ремонта, по словам автора объявления, уже есть. Детали сотрудничества предлагают обсуждать отдельно.

Какие цены на аренду квартир во Львове?

По состоянию на конец февраля 2026 года в соответствии с данными ЛУН спрос на аренду жилья во Львове и в дальнейшем остается высоким. За последние полгода однокомнатные квартиры подорожали на 12% в гривне, тогда как стоимость трехкомнатных квартир несколько уменьшилась.

За аренду жилья просят 20 тысяч гривен в месяц – однокомнатное, 22 тысячи гривен – двухкомнатное, 26 тысяч гривен – трехкомнатное.

Что известно о квартире, аренда которой стоит 5 тысяч в месяц?

Во Львове в аренду также предлагают однокомнатную квартиру за 5 тысяч гривен в месяц. Помещение имеет площадь 25 квадратных метров и расположено на втором этаже трехэтажного дома вблизи центра города.

В квартире есть старый советский ремонт и минимальные удобства, что и объясняет невысокую стоимость. Жилье укомплектовано базовой мебелью и необходимой техникой. Санузел обустроен просто, без современного обновления.