Ужгород становится все дороже для покупателей и арендаторов: что происходит с ценами на жилье

Купить или арендовать жилье в Ужгороде становится все сложнее. В городе наблюдается рост цен на вторичном рынке, и он остается самым дорогим в Украине для арендаторов.

Сколько стоит квартира на вторичном рынке в Ужгороде?

По данным ЛУН в июне 2026 года, медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Ужгорода составляет 67 000 долларов. В прошлом году такое жилье стоило 62 800 долларов, то есть за год подорожало примерно на 7%.

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Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стоят 97 700 долларов. В июне 2025 года медианная цена составляла 89 900 долларов, поэтому за год она выросла примерно на 9%.

Трехкомнатные квартиры продаются по медианной цене 110 000 долларов. В прошлом году показатель составлял 107 000 долларов, поэтому цена поднялась примерно на 3%.

Дома почти не подорожали – медианная цена квадратного метра в домах составляет 1 120 долларов. Сам дом в среднем будет стоить около 170 тысяч долларов. В области цены ниже – около 75 тысяч долларов за дом.

Какова стоимость квадратного метра в Ужгороде?

На первичном рынке медианная стартовая цена квадратного метра в Ужгороде составляет 52 200 гривен. В июне 2025 года показатель был на уровне 48 500 гривен, то есть за год квадратный метр подорожал примерно на 8%.

По классам жилья цены следующие:

премиум – 76 600 гривен за квадратный метр;

бизнес – 54 000 гривен;

комфорт – 46 300 гривен;

эконом – 32 700 гривен.

Сколько стоит аренда жилья в Ужгороде?

Ужгород остается самым дорогим городом Украины для аренды квартир. По медианным ценам он опережает даже Киев и Львов. Это связано с ограниченным предложением и стабильным спросом.

Аренда однокомнатной квартиры стоит 22 500 гривен в месяц. Двухкомнатную квартиру сдают за 34 900 гривен. Данных по трехкомнатным квартирам для корректного сравнения недостаточно.

Стоит ли ожидать скачка цен на аренду в июне?

Самая дорогая аренда квартир сосредоточена в столице Украины и нескольких областных центрах на Западе. Ожидать существенных ценовых сдвигов в июне не стоит, рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.

Эксперт отмечает, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры сейчас в среднем стоит около 18–26 тысяч гривен. Цена варьируется в зависимости от района, класса жилья и автономности дома. По уровню цен к столице приближаются Ужгород и Ивано-Франковск.