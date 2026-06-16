Скільки коштує квартира на вторинці в Ужгороді?

За даними ЛУН у червні 2026 року, медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Ужгорода становить 67 000 доларів. Минулоріч таке житло коштувало 62 800 доларів, тобто за рік подорожчало приблизно на 7%.

Дивіться також Смартквартири вже не здаються дешевими: у яких містах ціни зросли в рази

Двокімнатні квартири на вторинці коштують 97 700 доларів. У червні 2025 року медіанна ціна була 89 900 доларів, тому за рік вона зросла приблизно на 9%.

Трикімнатні квартири продають за медіанною ціною 110 000 доларів. Минулоріч показник становив 107 000 доларів, тож ціна піднялася приблизно на 3%.

Будинки майже не подорожчали – медіанна ціна квадратного метра в будинках становить 1 120 доларів. Сам будинок у середньому буде коштувати близько 170 тисяч доларів. В області ціни менші – близько 75 тисяч доларів за будинок.

Яка вартість квадратного метра в Ужгороді?

На первинному ринку медіанна стартова ціна квадратного метра в Ужгороді становить 52 200 гривень. У червні 2025 року показник був на рівні 48 500 гривень, тобто за рік квадратний метр подорожчав приблизно на 8%.

За класами житла ціни такі:

преміум – 76 600 гривень за квадратний метр;

бізнес – 54 000 гривень;

комфорт – 46 300 гривень;

економ – 32 700 гривень.

Скільки коштує оренда житла в Ужгороді?

Ужгород залишається найдорожчим містом України для оренди квартир. За медіанними цінами він випереджає навіть Київ та Львів. Це пов'язано з обмеженою пропозицією та стабільним попитом.

Оренда однокімнатної квартири коштує 22 500 гривень на місяць. Двокімнатне житло здають за 34 900 гривень. Даних щодо трикімнатних квартир для коректного порівняння замало.

Чи чекати стрибка цін на оренду у червні?

Найдорожча оренда квартир зосереджена в столиці України та кількох обласних центрах на Заході. Очікувати істотних цінових зрушень у червні не варто, розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Експертка зауважує, що в Києві оренда однокімнатної квартири нині в середньому коштує близько 18 – 26 тисяч гривень. Ціна варіюється залежно від району, класу житла та автономності будинку. За рівнем цін до столиці наближаються Ужгород та Івано-Франківськ.