Более 20 тысяч гривен за квартиру: сколько стоит аренда жилья во Львове летом

В июле аренда жилья во Львове остается дорогой как для тех, кто ищет квартиру, так и для тех, кто рассматривает вариант с домом. За год больше всего подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а разница между районами достигает нескольких тысяч гривен.

Сколько стоит аренда квартиры во Львове в июле

По данным ЛУН, в настоящее время медианная цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 21 тысячу гривен, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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Двухкомнатные квартиры в городе сдаются в среднем за 25,6 тысячи гривен. За год они подорожали на 22%. Трехкомнатные квартиры стоят 29,3 тысячи гривен, за год их аренда выросла на 16%.

На цену влияет не только количество комнат. В разных районах Львова стоимость аренды заметно различается из-за транспорта, близости к центру, инфраструктуры, состояния квартиры и спроса на жилье в конкретной части города.

Средняя стоимость однокомнатных квартир по районам:

Шевченковский район – 22 500 гривен;

Сиховский район – 22 500 гривен;

Железнодорожный район – 20 300 гривен;

Франковский район – 20 300 гривен;

Лычаковский район – 20 000 гривен;

Галицкий район – 18 000 гривен.

Двухкомнатные квартиры в районах Львова стоят следующим образом:

Шевченковский район – 31 100 гривен;

Франковский район – 27 000 гривен;

Сиховский район – 25 000 гривен;

Лычаковский район – 24 800 гривен;

Железнодорожный район – 23 900 гривен;

Галицкий район – 22 500 гривен.

Какова стоимость аренды домов во Львове и пригороде

Дома во Львове сдаются по более высоким ценам, чем большинство квартир. В городе медианная стоимость такого жилья составляет 36 000 гривен, а медианная площадь – 110 квадратных метров. В пригороде средняя стоимость аренды – 32 600 гривен.

За квадратный метр аренды дома во Львове в среднем придется заплатить 390 гривен. Во Львовской области медианная цена ниже – 280 гривен за квадратный метр.

При этом медианная площадь домов в городе и области одинакова – 110 квадратных метров, поэтому разница в цене в первую очередь связана с местоположением. Во Львове на цену сильнее влияют городская инфраструктура, транспорт и сам факт расположения в черте города.

Сколько стоит аренда квартир в западных городах Украины

На западе Украины аренда квартир в нескольких городах уже конкурирует со столицей. Наиболее заметно это в Ужгороде – однокомнатные и двухкомнатные квартиры там дороже, чем в Киеве. Однокомнатную квартиру здесь сдают в среднем за 22 500 гривен, и за год цена выросла на 19%. Двухкомнатная квартира стоит еще дороже – 33 800 гривен.