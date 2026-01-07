Киев или Львов: где дешевле арендовать жилье в 2026 году: где дешевле арендовать жилье
- В январе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 18 тысяч гривен, что дороже, чем в Киеве, где этот показатель составляет 16 тысяч гривен.
- Ценовая разница в Киеве обусловлена высокими ценами в центральных районах и доступными предложениями в спальных районах, тогда как во Львове на цены влияют ограниченные возможности новой застройки и туристический спрос.
Рынок аренды жилья в начале 2026 года демонстрирует разницу между крупнейшим городом запада и столицей страны. Данные аналитики свидетельствуют о разных ценовых уровнях как в среднем, так и внутри отдельных районов.
24 Канал проанализировал и сравнил стоимость аренды в Киеве и Львове.
В каком городе арендовать дороже?
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове во Львове в январе 2026 года составляет 18 тысяч гривен, тогда как в Киеве этот показатель находится на уровне 16 тысяч гривен. По данным ЛУН, именно Львов сейчас является самым дорогим городом для арендаторов однокомнатного жилья.
- Львов имеет компактный рынок и ограниченные возможности для масштабной новой застройки в черте города, что повышает конкуренцию за жилье. Дополнительное давление создают туристический спрос.
- В Киеве, несмотря на значительно более высокие цены в центральных районах, средний показатель снижается вследствие большого количества относительно доступных предложений в спальных районах и пригородах.
Какова стоимость аренды по районам Киева?
В январе 2026 года столичный рынок аренды демонстрирует умеренные изменения. По данным портала портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в Киеве снизилась на 6,05% за последний месяц.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве в Киеве в январе 2026 года составляют:
- Печерский район – 31 900 гривен;
- Шевченковский район – 22 000 гривен;
- Голосеевский район – 19 000 гривен;
- Подольский район – 17 000 гривен;
- Соломенский район – 16 000 гривен 16 000 гривен;
- Дарницкий район – 15 000 гривен;
- Днепровский район – 13 500 гривен;
- Деснянский район – 9 500 гривен.
В пригородах столицы аренда остается дешевле:
- Ирпень – 14 000 гривен;
- Буча – 14 000 гривен;
- Вишневое – 13 500 гривен;
- Бровары – 12 000 гривен;
- Гостомель – 12 800 гривен.
Какая стоимость аренды во Львове?
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове во Львове:
- Шевченковский район – 20 000 гривен;
- Сиховский район – 18 000 гривен;
- Франковский район – 17 300 гривен;
- Галицкий район – 16 500 гривен;
- Лычаковский район – 16 500 гривен;
- Железнодорожный район – 14 800 гривен.
Ценовой разрыв между районами во Львове меньше, чем в Киеве, однако наиболее привлекательные для арендаторов локации с хорошей транспортной доступностью и близостью к центру стабильно удерживают высокие ставки.
Какой город стал самым дорогим для аренды?
Ужгород стал самым дорогим городом для аренды квартир в Украине в 2025 году, где аренда однокомнатной квартиры стоит 21 тысячу гривен, а двухкомнатной – 32 тысячи гривен.
На рост стоимости аренды повлияли ситуация с безопасностью, ограниченное предложение жилья и низкие темпы ввода новых объектов в эксплуатацию, особенно в городах с малым рынком аренды.