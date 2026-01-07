Киев или Львов: где дешевле арендовать жилье в 2026 году: где дешевле арендовать жилье

Рынок аренды жилья в начале 2026 года демонстрирует разницу между крупнейшим городом запада и столицей страны. Данные аналитики свидетельствуют о разных ценовых уровнях как в среднем, так и внутри отдельных районов.

24 Канал проанализировал и сравнил стоимость аренды в Киеве и Львове.

В каком городе арендовать дороже?

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове в январе 2026 года составляет 18 тысяч гривен, тогда как в Киеве этот показатель находится на уровне 16 тысяч гривен. По данным ЛУН, именно Львов сейчас является самым дорогим городом для арендаторов однокомнатного жилья.

Львов имеет компактный рынок и ограниченные возможности для масштабной новой застройки в черте города, что повышает конкуренцию за жилье. Дополнительное давление создают туристический спрос.

В Киеве, несмотря на значительно более высокие цены в центральных районах, средний показатель снижается вследствие большого количества относительно доступных предложений в спальных районах и пригородах.

Какова стоимость аренды по районам Киева?

В январе 2026 года столичный рынок аренды демонстрирует умеренные изменения. По данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в Киеве снизилась на 6,05% за последний месяц.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве в январе 2026 года составляют:

Печерский район – 31 900 гривен;

Шевченковский район – 22 000 гривен;

Голосеевский район – 19 000 гривен;

Подольский район – 17 000 гривен;

Соломенский район – 16 000 гривен;

Дарницкий район – 15 000 гривен;

Днепровский район – 13 500 гривен;

Деснянский район – 9 500 гривен.

В пригородах столицы аренда остается дешевле:

Ирпень – 14 000 гривен;

Буча – 14 000 гривен;

Вишневое – 13 500 гривен;

Бровары – 12 000 гривен;

Гостомель – 12 800 гривен.

Какая стоимость аренды во Львове?

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове:

Шевченковский район – 20 000 гривен;

Сиховский район – 18 000 гривен;

Франковский район – 17 300 гривен;

Галицкий район – 16 500 гривен;

Лычаковский район – 16 500 гривен;

Железнодорожный район – 14 800 гривен.

Ценовой разрыв между районами во Львове меньше, чем в Киеве, однако наиболее привлекательные для арендаторов локации с хорошей транспортной доступностью и близостью к центру стабильно удерживают высокие ставки.

Какой город стал самым дорогим для аренды?