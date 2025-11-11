Аренда жилья в Варшаве бьет рекорды: сколько теперь стоит квартира
- В Варшаве зафиксирован новый скачок цен на аренду квартир, в частности на небольшие квартиры, которые подорожали на 4,3% за год.
- В Киеве аренда квартир стала дешевле, особенно в спальных районах, тогда как в центре цены остаются стабильными.
В столице Польши зафиксировали новый скачок цен на аренду квартир. Варшава возглавила рейтинг польских городов с самыми высокими ценами, а средняя стоимость за квадратный метр стала рекордной за последние годы.
Стоимость аренды в Варшаве выросла на 2,9% по сравнению с прошлым полугодием, пишет 24 Канал со ссылкой на InPoland.
Где аренда самая дорогая?
Самыми дорогими городами Польши являются за квадратный метр арендованного жилья остаются:
- Варшава – 75 злотых;
- Гданьск – 66 злотых;
- Краков – 64 злотых.
Какое жилье подорожало больше всего?
Больше всего подорожали небольшие квартиры площадью до 35 квадратных метров. По данным аналитиков, их стоимость выросла на 4,3% за год. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Варшаве составляет около 3 000 злотых, это 34 тысячи гривен.
Это объясняется стабильным спросом среди студентов, молодых специалистов и специалистов, которые переезжают в Варшаву на работу.
В то же время большие квартиры демонстрируют относительную стабильность – цены на них остаются почти неизменными, иногда даже снижаются. Арендодатели все чаще предлагают скидки или краткосрочные договоры, чтобы привлечь арендаторов.
Как изменились цены на аренду в столице Украины?
В ноябре 2025 года аренда квартир в Киеве стала дешевле. Особенно заметно это в спальных районах и на окраинах города, тогда как в центре столицы цены остаются относительно стабильными.
По данным 24 Канала, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве – около 17 000 гривен в месяц. В Печерском районе аренда однокомнатного жилья остается самой дорогой – 33 тысячи гривен. Самые доступные квартиры в Днепровском и Деснянском районах – 12 500 гривен и 9 800 гривен соответственно.
Двухкомнатные квартиры сейчас стоят в среднем 24 тысячи гривен, а трехкомнатные – около 42 тысячи гривен. На стоимость влияют район, близость к транспорту и инфраструктуре, безопасность и наличие автономного отопления, что важно в холодное время года.
Сколько стоит жилье в Польше?
- В сентябре 2025 года на рынке недвижимости Польши зафиксировали снижение цен на жилье в новостройках в большинстве крупных городов. Самыми дорогими квартиры являются в Варшаве.
- Для потенциальных покупателей ситуация на рынке может быть хорошей возможностью приобрести жилье в городах, где цены снизились. Но стоимость квартир в Польше остается выше, чем в Украине.