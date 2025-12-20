Задолжал бешеную сумму и превратил дом в помойку: почему женщина не могла выгнать арендатора

Невена Хедири сдала в аренду свой дом в Кемберле, что в Англии. Сначала арендатор казался надежным, однако впоследствии перестал платить, что в итоге стоило женщине немалой суммы денег. Более того, дом после себя мужчина оставил в ужасном состоянии.

Арендатор превратил дом в настоящую свалку. Подробнее о неприятном опыте женщины 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

Как обычная аренда превратилась в многомесячный кошмар?

51-летняя мать двоих детей Невена Хедири сдала в аренду свой пятикомнатный дом в Кэмберле после распада брака. Сначала арендатор казался ей порядочным, однако с октября 2024 года перестал платить аренду.

Процесс выселения затянулся почти на 14 месяцев через суды, обращения к депутатам и участие арендатора в государственной программе, которая временно запрещала любые действия со стороны владелицы. В итоге женщина потеряла около 40 тысяч фунтов стерлингов (2,26 миллиона гривен) и осталась без сбережений.

Это был настоящий ужас. Было так больно переживать все это. Я прошла через ад последние 14 месяцев... Все мои сбережения исчерпаны,

– говорит Невена.

Так выглядел дом после арендатора / Фото с The Mirror

В каком состоянии владелица увидела дом после выселения?

Когда 21 ноября 2025 года арендатора наконец выселили, Невена увидела, что дом разрушен и завален мусором. В нем было много сгнившей еды, плесени, собачьей шерсти и даже следы грызунов.

Ковры и пол оказались полностью испорченными, а сад и гаражи – забитыми хламом. Женщина признается: "Дом полностью разрушен. В некоторые комнаты даже нельзя зайти... Ковры полностью уничтожены".

Из-за недостатка денег она вынуждена убирать дом вместе с друзьями и семьей. Женщина предостерегает других тщательно защищать себя перед сдачей жилья в аренду, чтобы избежать ее опыта.

К слову, по данным Numbeo, стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города Кемберли стоит в среднем 1 066,67 фунта стерлингов (960 тысяч гривен), за пределами центра – 958,33 (54,2 тысячи гривен). Что касается трехкомнатного жилья, то в центре его сдают за 1 616,67 фунта стерлингов (91,4 тысячи гривен), а на окраинах – за 1 458,33 (82,4 тысячи гривен).

Что известно о доме-свалке, который продавали в Британии?

Ранее в престижном районе Камден-Мьюз на севере Лондона выставили на продажу дом в крайне запущенном состоянии, который комментаторы в шутку советуют осматривать в защитном костюме.

Дом завален мусором, фасад зарос растениями, а во дворе годами стоит заброшенный автомобиль. Несмотря на это, стартовая цена лота составила 925 тысяч фунтов стерлингов, ведь объект имеет выгодное расположение и угловой участок в свободном владении. Аукционисты отмечают, что недвижимость заинтересовала инвесторов, которые видят в ней потенциал для полной реконструкции и дальнейшей прибыли.