"Это просто издевательство": владелица была шокирована, увидев, что арендаторы сделали с ее домом

49-летняя Галина Мандерс решила сдавать в аренду свой дом в Болтоне, Англия. Но после того, как там поселились одни жильцы, она назвала это решение худшим в жизни.

Как выяснилось, арендаторы сделали из жилья свалку. Теперь, по словам владелицы, там нужно делать ремонт стоимостью 30 тысяч фунтов (1,6 миллиона гривен), рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Star.

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Мусор по колено и невыносимая вонь

Владелица говорит, что ее уютное жилье с тремя спальнями превратилось в настоящую свалку.

Запах был невыносимый – нам приходилось носить маски, чтобы оставаться там дольше пяти минут. Везде разбросанный мусор, на стенах плесень, все разбито. Даже не можем подняться наверх, потому что там столько мусора,

– рассказывает Галина.

Уютный дом превратился в свалку / Фото Lee Mclean

Женщина приобрела этот дом в 2012 году и инвестировала значительные средства в ремонт, установив новую кухню, ванную комнату и обновив спальни. Владелица решила сдавать жилье, чтобы получать дополнительный доход, и, как выяснилось, получила дополнительные расходы.

"Кошмарные" арендаторы и судебный процесс

До 2022 года в доме проживали двое разных арендаторов, которые не создавали существенных проблем. Однако третий арендатор стал для владелицы настоящим кошмаром.

Это худшее решение, которое я приняла в своей жизни. Люди, которые это сделали, не уважают ни меня, ни себя. Это просто издевательство. У меня нет сбережений, чтобы позволить себе такой ремонт,

– признается хозяйка дома.

Дом после третьего арендатора / Фото Lee Mclean

Владелица узнала о беспорядке в доме еще до выселения арендаторов. Она имела с жителями неприятный разговор, но те отказались наводить порядок в доме. В январе 2024 года владелица инициировала судебный процесс по выселению арендатора, на что тот ответил агрессией.

"Мне пришлось заблокировать арендатора в WhatsApp, поскольку каждое сообщение, которое я посылала, вызывало дрожь рук", – вспомнила расстроенная женщина.

Сейчас полиция проводит расследование инцидента, чтобы выяснить все детали. Владелица обратилась к местному депутату с просьбой посодействовать внесению изменений в законодательство, чтобы упростили процесс выселения арендаторов, которые нарушают условия договора.