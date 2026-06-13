В Австралии можно купить целый городок: что получит новый владелец

В Австралии выставлен на продажу город, который называют самым маленьким городком страны. За 400 тысяч австралийских долларов покупатель может приобрести четырехкомнатный дом, несколько предприятий и, по сути, весь местный уклад жизни.

Как в Австралии продают целый городок дешевле, чем квартиру?

Город Куладди расположен в аутбэке Квинсленда, к западу от Брисбена, пишет ABC News.

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До ближайшего крупного города, Чарлевилля, оттуда примерно час езды, а до Брисбена около девяти часов. У городка есть собственный почтовый индекс – 4479, и именно это помогает ему сохранять официальный статус.

Сейчас в Куладди живут только два человека. Это Кэрол Ярроу и Джо Корнел, которые управляли городком три года. Они решили продать его и переехать, потому что повседневных дел стало слишком много. Кэрол Ярроу уже исполнилось 70 лет, и ей все труднее держать на себе жизнь городка.

В лот входит четырехкомнатный дом и несколько бизнесов. Покупатель получит не просто недвижимость, а сразу несколько ролей. Ему придется быть почтальоном, владельцем паба, управлять мотелем, рестораном и магазином. Как отмечают владельцы, весь городок стоит вдвое меньше, чем средняя цена квартиры в Брисбене.

Городок Куладди / Фото Кэрол Ярроу

Одним из главных мест в Куладди является придорожный комплекс Foxtrap Roadhouse. Там останавливаются путешественники, фермеры из окрестных хозяйств и люди, которые едут из Квилпи в Чарлевилл. В пятницу вечером комплекс становится местом встречи для местных жителей.

В городке также проводят мероприятия. Среди них ежегодная конная и мотобайковая джимхана, которую возобновили в прошлом году. Мэр общины, к которой принадлежит городок, Шон Раднедж говорит, что в Куладди останавливается много людей, а часть посетителей остается там с кемпингом.

В 20 веке Куладди развивалось как железнодорожная остановка. В период расцвета там жили 270 человек, но после закрытия железнодорожной станции и школы население сократилось. Кэрол рассказала, что они с Джо боялись, чтобы городок окончательно не пришел в упадок. За три года им удалось оживить Куладди и поддержать его повседневную жизнь.

Руководительница Charleville Real Estate Бекки Джейсман назвала Куладди редким предложением для покупателей. Она считает, что это прибыльный небольшой бизнес с несколькими источниками дохода. Даже в более спокойный межсезонный период почтовый рейс помогает бизнесу держаться.

Шон Раднедж называет Куладди уникальным городком, не похожим на другие места в Австралии. Он также сказал, что готов поддержать будущего владельца и передать ему роль неофициального мэра этого маленького городка.

Чем интересна история социального жилья в Латинской Америке?

В середине 20 века в Латинской Америке строили целые жилые города, которые должны были стать образцом современного планирования. Однако со временем жители начали изменять эти районы под свои нужды, и они все больше отличались от первоначальных замыслов архитекторов.

В 1960-х годах в Мехико построили жилой район Ноноалко-Тлателолко — один из крупнейших проектов социального жилья в Латинской Америке. Комплекс состоял из 102 жилых домов. Помимо квартир, здесь разместили школы, общественные объекты и зеленые зоны. В то же время реализация проекта сопровождалась масштабным переселением: для возведения комплекса принудительно выселили около 70 тысяч человек.