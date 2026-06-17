Налогоплательщики, возможно, заплатили за "подарок" Трампа: во сколько оценили новый бальный зал

Дональд Трамп обещал, что новый бальный зал в Белом доме будет оплачен частными инвесторами. Однако внутренние сметы показали, что проект обойдется дороже, а часть расходов может быть возложена на налогоплательщиков.

Сколько стоит архитектурный проект Трампа

По данным Washington Post, в мартовской смете подрядчик оценил проект в 600 миллионов долларов.

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Это существенно отличается от суммы, которую ранее называл Дональд Трамп. Он заявлял, что строительство обойдется не более чем в 400 миллионов долларов, а расходы покроют он сам и частные доноры.

Согласно документам, оценка проекта росла постепенно. В июле 2025 года Белый дом публично говорил о 200 миллионах долларов. Предварительная смета от 11 июля показывала уже 270 миллионов долларов. В октябре компания Clark Construction оценивала работы в 478 миллионов долларов, а в марте 2026 года сумма выросла до 600 миллионов долларов.

Кто должен был оплатить строительство

Главное противоречие заключается не только в стоимости, но и в источниках финансирования. Трамп заявлял, что налогоплательщики не будут оплачивать проект, однако мартовская смета показывает иную структуру расходов.

Из частных источников должны были поступить 293 миллиона долларов. Остальную сумму предполагалось покрыть за счет государственных структур:

155 миллионов долларов – от Секретной службы США;

149 миллионов долларов – т Военного управления Белого дома;

3 миллиона долларов – от исполнительной резиденции.

Эти структуры финансируются из бюджета, то есть за счёт налогоплательщиков. Кроме того, ещё до заявления Трампа об отсутствии бюджетных расходов федеральное правительство уже одобрило ряд платежей компании Clark Construction на десятки миллионов долларов.

Как Белый дом объяснял расходы

Белый дом не ответил Washington Post на конкретные вопросы о внутренних сметах и доле государственного финансирования. Пресс-секретарь администрации Дэвис Ингл заявил, что Трамп и "щедрые американские патриоты" финансируют бальный зал примерно на 400 миллионов долларов.

В то же время администрация объясняла часть расходов соображениями безопасности. В мае Трамп уже разделил финансирование: по его словам, правительство должно было оплатить часть нового Восточного крыла, связанную с защитой Белого дома, но сам бальный зал не должен был финансироваться из бюджета.

Трамп также называл бальный зал "подарком" Соединённым Штатам. Однако, согласно документам, бальный зал и бункер – это один проект, в котором развлекательное пространство и элементы безопасности были связаны между собой.

Почему возникли вопросы по поводу финансирования

Эксперты по государственным контрактам, изучившие документы, отметили, что Секретная служба США и Военный офис Белого дома могут оплачивать только те части работ, которые касаются безопасности. Именно поэтому у них возникли вопросы по поводу того, как в смете распределились расходы.

Бывший сотрудник Пентагона по закупкам Стэн Соловей пояснил, что в рамках одного здания сложно полностью отделить бальный зал от бункера. По его оценке, это означает, что часть расходов на проект фактически может лечь на плечи налогоплательщиков.

Бывший чиновник Администрации общих служб Энтони Коста также выразил сомнение в том, должна ли была Секретная служба оплачивать работы, связанные со сносом Восточного крыла.

Вопросы по поводу финансирования возникли и в Конгрессе. Сенатор-республиканец Линдси Грэм и другие законодатели предлагали выделить 400 миллионов долларов на модернизацию президентского бального зала и усиление безопасности Белого дома. Эту идею заблокировали демократы и часть республиканцев. Среди них была сенатор Сьюзан Коллинз, которая напомнила, что Трамп обещал оплатить бальный зал за счет частных пожертвований.

Что известно о бальном зале Трампа

31 марта суд США временно приостановил работы по строительству бального зала в Восточном крыле Белого дома до тех пор, пока Конгресс не даст на это разрешение.

Строительство бального зала Трампа вызвало критику со стороны архитекторов и представителей органов, отвечающих за сохранение исторического облика Белого дома. Они считают, что новое сооружение может изменить архитектурный баланс комплекса и повлиять на его исторический характер.

О строительстве объявили в июле 2025 года. Тогда в Белом доме называли сумму в 200 миллионов долларов и говорили, что все расходы возьмут на себя Трамп и частные инвесторы. О подземном бункере в первом объявлении не упоминали.