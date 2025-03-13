Как пустырь превратился в самый дорогой рынок Киева: история Бессарабки

Когда-то Бессарабка была мусорной свалкой, расположенной на окраине Киева. Теперь здесь – один из самых известных торговых центров столицы.

Об истории крытого рынка на Бессарабской площади 24 Канал рассказывает со ссылкой на "ТыКиев".

Обратите внимание Нужен владелец, который спасет здание: на Киевщине продают исторический "дворец"

История Бессарабки: что там было раньше и как строили рынок

В Киеве есть много рынков, в том числе и такие, которые имеют давнюю историю. Среди них – Бессарабский. Когда-то на его месте было кладбище. А в начале 19 века – пустошь, место, где сбрасывали отходы. Со временем там возник стихийный базар – торговцы приезжали в основном с Юга Украины и Бессарабии (Молдова). Активно продавали вино и фрукты.

До Бессарабской площади ярмарки проводили на Крещатике. Однако впоследствии на улице начали появляться здания, поэтому ярмарки перенесли на Бессарабку. А в 1840-х годах эту площадь включили в черту города и начали активно застраивать.

Со временем вся территория Бессарабки превратилась в торговую площадь. Однако стихийный рынок не слишком нравился киевлянам, особенно на фоне соседних новомодных зданий.

Поэтому территория нуждалась в перестройке с соответствующим финансированием. Здесь в помощь пришел один из самых богатых местных предпринимателей – Лазарь Бродский. В своем завещании 1904 года он оставил 500 тысяч рублей на построение крытого рынка на Бессарабке.



Строительство рынка в 1910 году / Фото starkiev.com

Сначала планировали возвести не только рынок, но и библиотеку и цветочный рынок, однако эту идею не согласовали. Архитектором проекта стал поляк Генрих-Юлиан Гай. Правда, его проект был очень дорогим, поэтому пришлось на чем-то экономить. Например, уменьшить масштаб декорирования. Однако функционально здание оснащали по последнему слову техники.

Почему такое название и когда рынок официально открыли

Относительно названия рынка, то одни исследователи говорят, что оно появилось благодаря торговцам с Юга, в частности из Бессарабии. Другие же убеждены, что название происходит от слова "басараб" – так киевляне называли бродячих чужаков, которые поселялись возле Крутого спуска.

Крытый рынок освятили 3 июля 1912 года. На церемонии глава строительной комиссии передал ключи от ворот рынка городскому голове Ипполиту Дьякову, который передал их заведующему базарного отделения. Далее был финальный осмотр и официальное открытие рынка.



Современный вид рынка изнутри / Фото КГГА, Алексей Самсонов

Чем рынок привлекает сегодня

Рынок построили в стиле рационального модерна. Он и сейчас привлекает местных жителей и туристов. Его фасады украшены рельефами на пасторальные темы – "Молочница", "Крестьянин с быками", "Рыбы". Внутри можно увидеть поливные плитки, однако они сохранились только частично.



Бессарабский рынок в Киеве / Фото КГГА, Алексей Самсонов

По мнению многих местных, Бессарабский рынок – самый дорогой в Киеве. Даже есть такой фразеологизм – "дорого, как на Бессарабке".

Чтобы сохранить историко-культурное наследие этой локации, администрация решила создать музей на базе рынка. Пока это только проект, однако местных призывают участвовать в нем.