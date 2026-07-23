Покупка квартиры может затянуться из-за банка: что нужно сделать до заключения сделки

Покупка жилья с безналичным расчетом может затянуться еще на этапе перевода денег. Банк вправе приостановить большую операцию и запросить дополнительные документы, поэтому детали оплаты следует уточнить до подписания договора.

Какие документы необходимы для безналичной покупки жилья

Перед заключением сделки продавец должен подготовить документы на квартиру или дом, сообщает "Судебно-юридическая газета".

В частности, понадобятся:

документы, подтверждающие право собственности;

техническая документация на недвижимость;

другие документы, которые потребует нотариус для оформления договора.

Покупателю необходимо заранее проверить, можно ли осуществить большой платеж с его банковского счета. Также стоит уточнить в банке, чем подтвердить законное происхождение денег. Это могут быть справки о доходах, договоры купли-продажи другого имущества, документы о получении наследства или другие подтверждения.

Порядок расчета необходимо согласовать и с нотариусом. Он должен знать, в какой момент продавец получит деньги и как стороны подтвердят проведение платежа.

Почему банк может задержать оплату за недвижимость

За квартиру или дом можно расплатиться обычным банковским переводом, через депозитный счет нотариуса, аккредитив или эскроу-счет. Договориться о способе оплаты нужно до подписания договора.

Даже обычный перевод не всегда проходит сразу. Если сумма большая, банк может проверить операцию в рамках финансового мониторинга и запросить дополнительные документы. Платеж задержат, пока покупатель не объяснит происхождение денег и не предоставит необходимые подтверждения.

Напомним, чтобы не задерживать оформление сделки из-за финансового мониторинга, покупателю следует заранее уведомить банк о планируемом переводе. Также необходимо уточнить лимиты, сроки проведения платежа и перечень документов, которые могут понадобиться.