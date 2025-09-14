При выборе квартиры или дома будущие владельцы все чаще интересуются не только местоположением или ценой, но и тем, насколько жилье будет безопасным и комфортным. Ответ на этот вопрос в значительной степени дают строительные материалы и технологии, которые применяет застройщик.

Как выбрать безопасный дом – в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по строительству Назар Процик.

На что стоит обратить внимание при выборе жилья?

Тепло и энергоэффективность

Тепло в доме зависит не только от материала стен – кирпича, керамоблока или газоблока, но и от их толщины и правильности возведения. Важным фактором является качественное утепление фасада: если оно сделано с нарушениями, в доме могут появиться "холодные зоны". Кроме того, потери тепла возможны через крышу или окна.

Шумоизоляция

Не менее важным критерием комфорта является шумоизоляция. Современные решения, такие как "плавающие полы" или специальные шумоизолирующие стены, помогают значительно уменьшить ударный шум. Материалы также имеют значение: например, полнотелый кирпич лучше изолирует звук, чем пустотелый.

Впрочем, эксперт по строительству отмечает, что безопасность дома определяется не только выбором материалов, но и тем, как именно их применяют, частности:

толщина стен,

качество утепления,

правильное сочетание технологий.

Все это влияет на то, насколько жилье будет долговечным и способным выдержать условия эксплуатации.

Например, дом можно строить "в кирпич", а можно "в полкирпича" – это существенно влияет на тепло- и шумоизоляцию. Так же утепление фасада может быть разной толщины: 10 сантиметров минеральной ваты или 15, или даже 20 – и от этого также зависит, насколько комфортно будет в квартире,

– объяснил Назар.

Специалисты отмечают: комфорт и безопасность – это результат не одного фактора, а комплекса решений. Материалы, технологии и профессионализм застройщика в сочетании обеспечивают тепло, тишину и надежность дома.



Как понять, что дом безопасен / Фото Unsplash

