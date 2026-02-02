"В этом доме нет нормальных дверей": помещение в Лас-Вегасе удивило сеть

Этот дом в Лас-Вегасе выглядит не как привычное жилье, а как сюрреалистический лабиринт развлечений со скрытыми дверями, туннелями и тематическими комнатами. Каждый раз, заходя внутрь, трудно предугадать, куда ведет следующий проход или что скрыто за следующей стеной.

Как выглядит дом?

Дом больше напоминает жилую версию парка развлечений или квест-комнату, чем обычное помещение, отмечает владелец дома Джастин в видео.

Владелец называет помещение "Домом развлечений". Здесь нет длинных прямых коридоров и предполагаемых переходов. Вместо этого пространство построено как система скрытых ходов. Часть стен открывается, если нажать на неприметную ручку или панель.

В разных частях дома приходится пригибаться, пролезать в узкие проемы или спускаться через люки в полу. В одной из комнат обустроена яма с мягкими кубиками, дверь из которой ведет на другой этаж дома.

В другом месте за обычной дверью прячется еще одна дверь. И так несколько раз подряд. По словам владельца, "в этом доме нет нормальных дверей".

Освещение тоже меняется в зависимости от зоны. Где-то царит полумрак и неоновый свет. Где-то наоборот ярко и просторно. Все это создает ощущение, что ты находишься не в жилье, а внутри интерактивной игры.

Что удивительного там есть?

Одна из самых известных комнат оформлена в стиле видеопроката. Там стоят полки с фильмами и яркие вывески. Также в доме есть диско-комната. Она спрятана за автоматом с газировкой.

Пол, который выложили из монет / Скриншот 24 Канала

Самой удивительной владелец называет комнату с монетами. Она выложена из 50 тысяч монет, которые он приклеил вручную. Над лестницей расположен лофт из веревок, туда тоже можно подняться и лазить ради развлечения.

