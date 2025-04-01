Мужчина, выигравший особняк в лотерее, сбежал из нового дома через три дня: что произошло

Британец выиграл роскошный особняк на побережье Девона в рамках благотворительной лотереи. Мужчина был очень рад, но счастье длилось недолго.

Мужчина прожил в особняке всего три дня, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Star. Ему было жаль, что так произошло, ведь планы на семейный отдых были очень желанными.

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От обычного рабочего до владельца роскошного дома

Британец Глен Элми работал литейщиком и жил в Уолсолле. Его жизнь изменилась тогда, когда мужчина выиграл в лотерее роскошное поместье на берегу залива в Девоне. Его призом стал футуристический дом Stealth House в стиле Джеймса Бонда с бассейном и панорамным видом на океан.

Если бы я сам его проектировал, он имел бы именно такой вид,

– с радостью делился эмоциями британец.

Особняк, который выиграл британец / Фото Jam Press

Глен называл прибрежную недвижимость домом своей мечты. Его оценивали в 3 миллиона фунтов стерлингов. Однако вскоре счастье сменилось тревогой.

Почему британец покинул дом

Причиной стала эрозия береговой линии в районе, где расположен особняк. Глен заметил, что один из углов дома расположен за 2 метра до края обрыва.

Это не на шутку напугало владельца. Он решил вернуть ключи и потребовать денежную компенсацию, равную стоимости жилья. Компания, которая подарила британцу дом, сообщила, что существенных рисков, связанных с эрозией, там нет.

В то же время местные жители говорят, что опасения Глена не беспочвенны. В районе часто происходят оползни, а вдоль побережья стоят предупредительные знаки о возможном обвале камней.

Глен больше не возвращался в свой особняк, и, по словам очевидцев, он остается пустым.