Харьков удивляет новыми ценами: сколько теперь стоят квартиры на вторичке

После нескольких лет затишья рынок недвижимости в Харькове постепенно оживает. За последние полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 14% в валюте.

Стоимость квартир в Харькове до сих пор остается низкой. Так, оживление на рынке произошло, но все годы с начала полномасштабного вторжения город входил в пятерку областных центров с самой дешевой недвижимостью, пишет 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУН.

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Сколько стоят квартиры в Харькове

Однокомнатные квартиры – 23 тысячи долларов (+14%);

Двухкомнатные квартиры – 37 тысяч долларов (+16%);

Трехкомнатные квартиры – 50 тысяч долларов (+16%).



Цены на вторичном рынке в Харькове / Данные ЛУН

Хотя средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 23 тысячи долларов, на рынке есть много более дешевых предложений. Приобрести жилье можно даже за 5 – 15 тысяч долларов.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Самые дорогие квартиры продают в Шевченковском и Основянском районах. Самые дешевые однокомнатные в основном предлагают в Киевском районе, а бюджетные двух- и трехкомнатные – на Салтовке.

По данным ЛУН, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Харькове, нужно откладывать всю среднюю зарплату в течение 3,5 года.

Какие цены в новостройках

Цены на первичное жилье в Харькове остаются стабильными. Квадратный метр в новостройках стоит:

эконом – 500 долларов;

комфорт – 550 долларов;

бизнес – 800 долларов;

премиум – 1 200 долларов.

По состоянию на июль в продаже есть 36 очередей ЖК. Квартиры можно приобрести по программе "еОселя", а также взять рассрочку у застройщика.