За первое полугодие цены на недвижимость в Луцке выросли на 10 – 15%. Такое подорожание было зафиксировано и в прошлом году.

На первичном рынке жилье дорожает вслед за строительными материалами и услугами мастеров. Также, по словам риелтора и члена совета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Ростислава Ганейчука, росту цен способствует большой спрос. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как изменились цены на квартиры в Луцке?

Если до полномасштабного вторжения квадрат в новостройках стоил около 500 долларов, то сейчас – в среднем 1000 – 1250 долларов.

С одной стороны идет рост материалов и заработных плат. В конце концов, нет и кому строить. Поэтому и растет себестоимость жилья на первичном рынке, который подтягивает за собой и цены на вторичном рынке,

– говорит риелтор.

Еще два года назад рынок недвижимости в Луцке, по словам эксперта, был "мертв" из-за угрозы нападения из Беларуси. Теперь Волынь считается безопасным регионом, а потому жилье пользуется спросом.

Сейчас мы наблюдаем рост спроса, а с ним – и рост цен. Ведь согласно статистике Волынь и, в частности, Луцк после 3,5 лет полномасштабной войны считается одним из самых безопасных городов в Украине,

– прокомментировал Ростислав Ганейчук.

Риэлтор вспомнил случай, когда люди из Харькова продали там свою инвестиционную недвижимость, которая приносила им доход, и покупали жилье в Луцке.

Какое жилье пользуется наибольшим спросом?

Вторичные квартиры пользуются большим спросом, чем первичные. По словам Ростислава Ганейчука, покупатели сейчас хотят сразу заселиться в приобретенную квартиру, а не делать ремонт после застройщиков. Самые популярные – одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 до 60 квадратов.

Риелтор добавил, что на рынке Луцка две фактически одинаковые квартиры могут стоить по-разному. "Все зависит от состояния, подъезда, двора, расположения дома. Абсолютно все влияет на цену", – отметил риелтор.