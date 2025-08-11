За перше півріччя ціни на нерухомість в Луцьку зросли на 10 – 15%. Таке подорожчання було зафіксоване й минулого року.

На первинному ринку житло дорожчає вслід за будівельними матеріалами та послугами майстрів. Також, за словами рієлтора та члена ради Асоціації фахівців з нерухомості України Ростислава Ганейчука, зростанню цін сприяє неабиякий попит. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як змінилися ціни на квартири в Луцьку?

Якщо до повномасштабного вторгнення квадрат у новобудовах коштував близько 500 доларів, то зараз – у середньому 1000 – 1250 доларів.

З одного боку йде зростання матеріалів та заробітних плат. Зрештою, немає й кому будувати. Тому й зростає собівартість житла на первинному ринку, який підтягує за собою і ціни на вторинному ринку,

– каже рієлтор.

Ще два роки тому ринок нерухомості в Луцьку, за словами експерта, був "мертвий" через загрозу нападу з Білорусі. Тепер Волинь вважається безпечним регіоном, а тому житло має попит.

Наразі ми спостерігаємо зростання попиту, а з ним – і зростання цін. Адже згідно зі статистикою Волинь і, зокрема, Луцьк після 3,5 років повномасштабної війни вважається одним із найбезпечніших міст в Україні,

– прокоментував Ростислав Ганейчук.

Рієлтор пригадав випадок, коли люди з Харкова продали там свою інвестиційну нерухомість, яка приносила їм дохід, і купували житло в Луцьку.

Яке житло має найбільший попит?

Вторинні квартири мають більший попит, ніж первинні. За словами Ростислава Ганейчука, покупці зараз хочуть одразу заселитися в придбану квартиру, а не робити ремонт після забудовників. Найпопулярніші – одно- і двокімнатні квартири площею від 40 до 60 квадратів.

Рієлтор додав, що на ринку Луцька дві фактично однакові квартири можуть коштувати по-різному. "Усе залежить від стану, під'їзду, двору, розташування будинку. Абсолютно все впливає на ціну", – зазначив рієлтор.