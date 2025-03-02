Один из самых дешевых городов на Западе: сколько сейчас стоят квартиры в Тернополе

За последние полгода цены на квартиры в Тернополе в основном выросли. Несмотря на это, город остается одним из самых доступных по стоимости жилья на Западе.

Согласно данным ЛУНа, самые низкие цены на квартиры в западном регионе зафиксированы в Хмельницком и Тернополе. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные статистики ЛУН.

Читайте также Квартиры в Ивано-Франковске: на сколько там дешевле, чем во Львове

Актуальные цены на квартиры в Тернополе

Однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит в среднем 35 тысяч долларов. За последние полгода цена снизилась на 4%. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 55 тысяч долларов (+3% за пол года).

Трехкомнатная квартира по сравнению со Львовом, Ужгородом и Черновцами стоит вообще дешево. Средняя стоимость составляет 65 тысяч долларов (+4% за полгода).

Цены на трехкомнатные квартиры по Украине / Аналитика ЛУНа

Что касается стоимости квадратного метра в новостройках, то цена зависит от сегмента:

эконом и комфорт – 28 тысяч гривен;

– 28 тысяч гривен; бизнес – 40 тысяч гривен;

– 40 тысяч гривен; премиум – 48 100 гривен.



Как росли цены на квадратный метр в новостройках / Аналитика ЛУНа

Что с арендой жилья

Арендовать однокомнатную квартиру в Тернополе стоит в среднем 10 500 гривен. За двухкомнатное жилье придется платить 12 600 гривен в месяц. Снимать трехкомнатную квартиру стоит 13 700 гривен.

Как менялась аренда / Аналитика ЛУНа

По данным ЛУНа, на аренду жилья местным жителям нужно отдавать в основном половину средней зарплаты, а точнее 53%.