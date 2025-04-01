За сколько можно купить квартиру в Турции: актуальные цены в популярных городах

Жилая недвижимость Турции всегда пользовалась спросом у иностранных инвесторов, а с началом полномасштабного вторжения заинтересованность возросла еще больше. Несмотря на то, цены квартиры в большинстве популярных городов не заоблачные, а вполне подъемные.

В берегу 2025 года рынок вторичной недвижимости Турции характеризуется значительными региональными различиями и влиянием макроэкономических факторов. 24 Канал, ссылаясь на Turkey Property Group, рассказывает, сколько стоят квартиры в популярных городах.

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Какие цены на квартиры в Стамбуле, Анкаре и Измире

Стамбул – крупнейший город Турции и ее экономический центр, поэтому цены на квартиры там высокие. Средняя стоимость квадратного метра составляет около 1 200 долларов. Цены на квартиры следующие:

однокомнатная площадью 50 квадратов – в среднем 60 тысяч долларов;

двухкомнатная на 80 квадратов – около 96 тысяч долларов;

трехкомнатная площадью 110 квадратов – примерно 132 тысяч долларов.

Хотя в столицах цены обычно самые высокие, Турция доказывает другое. Стоимость квартир в Анкаре существенно ниже, чем в Стамбуле. Квадратный метр в среднем стоит 640 долларов, а цены на квартиры такие:

однокомнатная – 32 000 долларов;

двухкомнатная – 51 200 долларов;

трехкомнатная – 70 400 долларов.

Третий по величине город Турции – Измир. Средняя стоимость квадратного метра там на уровне 389 долларов. Средние цены на квартиры следующие:

однокомнатная – 19 400 долларов;

двухкомнатная – 31 000 долларов;

трехкомнатная – 43 000 долларов.



Дома в Измире / Фото Prime Property Turkey

Жилье в курортных городах

В курортных городах, в частности в Анталии и Алании, цены на недвижимость зависят от близости к пляжам и уровня комфорта. Средняя стоимость квадратного метра в Анталии составляет 1 тысячу долларов, а средние цены на квартиры такие:

однокомнатная квартира – 50 тысяч долларов;

двухкомнатная квартира – 80 тысяч долларов;

трехкомнатная квартира – 110 тысяч долларов.

За последний год квартиры в Турции подорожали на 15 – 20%. Это связано с ростом спроса со стороны иностранных инвесторов, инфляцией и подорожанием стройматериалов, увеличением стоимости земли в туристических регионах.