Цены снова изменились: сколько стоит аренда квартир в западных городах и где дешевле всего

В западных городах спрос на недвижимость до сих пор высокий, ведь они становятся прибежищем для многих украинцев во время войны. За последние полгода цены на квартиры снова изменились, правда, не везде в сторону подорожания.

В четырех западных городах цены на аренду упали. Об этом свидетельствуют аналитические данные популярной онлайн-платформы по недвижимости ЛУН, рассказывает 24 Канал.

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В каких западных городах цены на квартиры снизились

Ивано-Франковск

Однокомнатные квартиры сдают за 13 500 гривен в месяц. Это на 7% дешевле, чем было полгода назад. Аренда двухкомнатных квартир стала дешевле на 2% и стоит 16 300 гривен. А трехкомнатные квартиры сдают без изменений в стоимости – за 16 400 гривен.

Хмельницкий

Стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 10 000 гривен, то есть на 5% дешевле. Средняя арендная плата за двухкомнатные квартиры снизилась аж на 9% – к стоимости однокомнатного жилья. Цены на трехкомнатные квартиры не изменились и в среднем составляют 12 тысяч гривен в месяц.

а данным ЛУНа, Хмельницкий является самым дешевым городом по стоимости аренды среди всех западных городов.

Ровно и Львов

В обоих городах подешевела аренда только однокомнатных квартир. В Ровно средняя месячная плата составляет 11 500 гривен (-4% за полгода), а во Львове – 17 500 гривен (-2% за полгода).

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Ровно сдают по 12 тысяч гривен. Их цена не изменилась. А вот во Львове двухкомнатные квартиры подорожали на 5% и теперь стоят 20 900 гривен. Трехкомнатные квартиры сдают почти без изменений в цене – за 22 600 гривен (-1%).

Где цены на аренду не изменились

В Луцке, Тернополе, Ужгороде и Черновцах цены на аренду не изменились. Интересно, что самые дорогие однокомнатные квартиры, по данным ЛУН, предлагают в Ужгороде. Цены там даже выше, чем в Киеве и Львове. Средняя арендная стоимость за месяц составляет 18 800 гривен. Двухкомнатные стоят в среднем 20 900 гривен, а трехкомнатные – 25 100 гривен.

В Луцке цены такие:

однокомнатные квартиры – 14 000 гривен;

двухкомнатные квартиры за 15 000 гривен

данных о трехкомнатных квартирах недостаточно для статистики.

В Черновцах:

однокомнатные квартиры – 12500 гривен;

двухкомнатные квартиры – 14 800 гривен;

трехкомнатные квартиры – 16 700 гривен.

В Тернополе:

однокомнатные квартиры – 10 500 гривен;

двухкомнатные – 12 000 гривен;

трехкомнатные – 13 000 гривен.

Стоит отметить, что в Украине лидерами по арендной стоимости жилья является Ужгород, Львов и Киев. А самые дешевые квартиры предлагают в Харькове, Запорожье и Николаеве учитывая ситуацию с безопасностью.