Коммунальной называют квартиру, состоящую из двух и более изолированных комнат. Владельцев или нанимателей такого жилья есть несколько – от двух и более человек, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Сколько хрущевок есть в Украине и чем особенный этот тип жилья

Как появились коммунальные квартиры

В Украине коммунальные квартиры появились в 1919 году появились в 1919 году. Тогда начались так называемые реквизиции жилой площади, когда владельцу сообщали, что теперь его квартира принадлежит государству, и жить там будет не одна семья.

Представьте себе, к вам приходят люди и говорят: в вашей спальне будет жить семья из подвала, а в вашей гостиной мы поселим семью рабочих из восьми человек. Понять, что чувствовали эти люди в тот момент, – сложно. Для них это была очень серьезная трагедия,

– рассказывал в комментарии ZAXID.NET доктор исторических наук, профессор КНУ Мирослав Борисенко.

Согласно тогдашнему жилищному кодексу, минимальная площадь для одного жителя составляла в среднем 14,5 квадрата. Однако этого мало кто придерживался.

Как рассказывает историк, этот исторический период в СССР называем квартирным переделом. Он был идеологическим и происходил под лозунгом "хорошие квартиры для всех". Так власть закрывала потребность рабочих в жилье и доказывала, что якобы заботится об их благосостоянии.

Каким был быт в коммуналках

Каждая семья или отдельный человек занимала одну или несколько комнат – это было их личное пространство. Однако "места общего пользования", к которым относились кухня, ванная, туалет, а также коридор и прихожая, жители делили.

Приготовление еды на кухне в коммуналке / Фото DR

Быт в коммунальных квартирах был сложный и часто сопровождался конфликтами. Убирали жильцы по определенной очереди, как и готовили. Некоторые семьи даже делили конфорки и не позволяли занимать их самовольно.

Ссоры за пользование электроэнергией тоже были: то ли в коммуналке стоял один счетчик, или их было несколько. Коммунальные квартиры долго оставались без ремонта, потому что все жильцы не могли прийти к согласию.