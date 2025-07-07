Новая квартира во Львове: сколько стоит квадратный метр в новостройках в июле

Цены на жилье в новостройках Львова подорожали, ведь стоимость квадратного метра за последние полгода выросла на 5%. Теперь квадратный метр на первичном рынке стоит около 1390 долларов.

Стоимость квадрата зависит от класса жилья: от 950 до 2300 долларов. Об этом свидетельствуют аналитические данные онлайн-платформы недвижимости ЛУН, пишет 24 Канал.

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Сколько стоит квадратный метр в новостройках Львова

Самые дешевые квартиры традиционно предлагают в сегменте эконом – 950 долларов за квадрат. Стоимость квадратного метра в классе "комфорт" составляет 1170 долларов за метр квадратный, а в "бизнес" – 1430 долларов. Самая высокая цена зафиксирована на премиумсегмент – 2300 долларов за квадрат.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Стоимость также будет зависеть от расположения:

Галицкий – 1030 долларов;

Сиховский – 1260 долларов;

Шевченковский – 1310 долларов;

Железнодорожный – 1390 долларов;

Лычаковский – 1650 долларов.



Как менялась стоимость квадратного метра / Данные ЛУН

Сколько стоят самые дешевые новые квартиры

Средняя стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры составляет 59,6 тысяч долларов. Самый бюджетный вариант двухкомнатной квартиры – около 82,4 тысячи долларов, а трехкомнатной – 122 тысячи долларов.



Самые дешевые квартиры в новостройках по Украине / Данные ЛУН

По данным ЛУН, во Львове – самый дорогой квадратный метр. Если средняя цена там составляет 1390 долларов, то в Киеве, например, – 1280 долларов. Столица как раз является второй в рейтинге по стоимости квадрата на первичном рынке.