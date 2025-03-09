С ремонтом и в новостройке: как выглядит самая дешевая новая квартира во Львове

Львов считается одним из самых дорогих городов в Украине по ценам на жилье. Купить сравнительно недорогую квартиру в новостройке там трудно.

24 Канал, ссылаясь на OLX Недвижимость, рассказывает о самой дешевой квартире в новостройке Львова среди тех, которые продают уже с ремонтом. Ведь большинство потенциальных покупателей сейчас ищут жилье, в которое можно сразу заселиться.

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Новая квартира по минимальной цене во Львове

Самая дешевая квартира среди имеющихся на платформе OLX стоит 47 500 долларов. Именно столько надо отдать за крошечное помещение площадью 17,5 квадратных метров.

Жилье площадью расположено на улице Шевченко, на первом этаже 17-этажки. Новостройка относится к жилому фонду от 2021 года.

Ремонт в квартире обычный. В одном помещении поставили диван, установили кухонную зону с обеденным столом. Ближе к выходу стоит шкаф, куда также поместили стиральную машинку. То есть квартира обустроена не только мебелью, но и необходимой бытовой техникой.

Смартквартира с ремонтом в новостройке / Фото OLX

В квартире также есть небольшая ванная комната с туалетом и душем. Отопление – индивидуальное электрическое.

Преимуществом квартиры является ее расположение в ближнем центре. Железнодорожный вокзал также неподалеку. Жилье продают без комиссии, а его окончательная стоимость договорная.

Есть ли на рынке больше по площади, но бюджетные квартиры

На Рудненской продают квартиру площадью 25 квадратных метров за 51 тысячу долларов. Она также новая и с ремонтом. Планировка – открытая, с кухонной зоной и спальней-гостиной.

Еще одно предложение на Рудненской – однокомнатная квартира за 55 тысяч долларов площадью 27 квадратных метров. Квартира с хорошим ремонтом и на вид довольно просторная.