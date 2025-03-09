24 Канал, посилаючись на OLX Нерухомість, розповідає про найдешевшу квартиру в новобудові Львова серед тих, які продають вже з ремонтом. Адже більшість потенційних покупців зараз шукають житло, у яке можна одразу заселитися.

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Нова квартира за мінімальною ціною у Львові

Найдешевша квартира серед наявних на платформі OLX коштує 47 500 доларів. Саме стільки треба віддати за крихітне помешкання площею 17,5 квадратних метрів.

Житло площею розташоване на вулиці Шевченка, на першому поверсі 17-поверхівки. Новобудова належить до житлового фонду від 2021 року.

Ремонт у квартирі звичайний. В одному приміщенні поставили диван, встановили кухонну зону з обіднім столом. Ближче до виходу стоїть шафа, куди також помістили пральну машинку. Тобто квартира облаштована не тільки меблями, а й необхідною побутовою технікою.

Смартквартира з ремонтом у новобудові / Фото OLX

У помешканні також є невелика ванна кімната з туалетом і душем. Опалення – індивідуальне електричне.

Перевагою квартири є її розташування в ближньому центрі. Залізничний вокзал також неподалік. Житло продають без комісії, а його остаточна вартість договірна.

Чи є на ринку більші за площею, але бюджетні квартири

На Рудненській продають квартиру площею 25 квадратних метрів за 51 тисячу доларів. Вона також нова та з ремонтом. Планування – відкрите, з кухонною зоною та спальнею-вітальнею.

Ще одна пропозиція на Рудненській – однокімнатна квартира за 55 тисяч доларів площею 27 квадратних метрів. Квартира з гарним ремонтом та на вигляд доволі простора.