Цены на жилье во Львове: сколько стоят квартиры по сравнению с киевским рынком

Цены на квартиры во Львове действительно очень высокие и в определенном сегменте даже выше, чем в Киеве. За последние полгода жилье на вторичке еще и подорожало.

Самые высокие цены на вторичные однокомнатные квартиры во Львове зафиксированы во Франковском районе. Самые дорогие двухкомнатные квартиры продают в Лычаковском районе, а трехкомнатные – в Галицком, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУНа.

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Какие цены на вторичном рынке во Львове

Однокомнатные квартиры стоят в среднем 65 тысяч долларов (+5% за полгода). Средняя стоимость двухкомнатных квартир составляет 93 тысячи долларов (+6% за полгода). Цена на трехкомнатные квартиры стала выше на 3% и теперь составляет 113 тысяч долларов.

Если сравнивать львовские цены со столичными, то однокомнатные квартиры дороже во Львове. В Киеве средняя стоимость такого типа квартир составляет 63 тысячи долларов. А двух- и трехкомнатные квартиры стоят дороже в Киеве – 97 и 141 тысяча долларов соответственно.

Сколько стоит квадратный метр в новостройках

На первичном рынке цена за квадратный метр уменьшилась на 2% за последние полгода. Средняя стоимость сейчас составляет 56 700 гривен, то есть 1 360 долларов.

В Киеве квадратный метр, по данным платформы ЛУН, стоит дешевле – 53 400 гривен или 1 280 долларов.

Как изменилась стоимость квадратного метра / Аналитика ЛУНа

Аренда квартир во Львове

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 17 тысяч гривен (-9% за полгода). За двухкомнатную квартиру приходится платить в среднем 20 тысяч гривен (+1% за полгода). Снимать трехкомнатную квартиру стоит около 23 тысяч гривен (+1% за полгода).

Статистика ЛУНа свидетельствует о том, что самым дорогим районом для аренды одно- и двухкомнатных квартир является Шевченковский. Самые высокие цены на аренду трехкомнатных квартир сейчас в Галицком районе.