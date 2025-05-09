Строительство новых ЖК: как выросла себестоимость квадратного метра за последние три года

С начала полномасштабного вторжения, то есть за последние три года, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90 –115%. Квадратный метр продолжает дорожать, и причина не только в стоимости материалов.

Причин роста себестоимости немало, в частности это системная нехватка кадров и кризис поставок ключевых материалов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Группу компаний DIM.

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Дефицит работников является настоящим вызовом

На строительстве сейчас работает только 40 – 50% рабочих от показателя довоенного уровня.

Часть выехала, часть служит в ВСУ. Не хватает квалифицированных сварщиков, крановщиков, высотников, операторов спецтехники – но даже обычных разнорабочих уже не хватает,

– комментирует Владимир Жигман, директор по строительству группы компаний DIM.



На строительстве не хватает рабочих / Фото Группы компаний DIM

А дефицит рабочей силы заставляет компании повышать зарплаты, привлекать подрядчиков из других регионов, а в отдельных случаях – еще и из-за рубежа. Это напрямую влияет на себестоимость строительства. Уже с начала года, в сегменте комфорт+ показатель вырос на 17% – до 850 – 1000 долларов за квадрат.

Что конкретно выросло в цене

Стройматериалы

Заметно подорожали бетон, гипсокартон, штукатурка, плитка. Ощутима нехватка стекла, металлопрофилей и систем остекления, что особенно ощутимо при строительстве ЖК бизнес-класса.

Фасады

В проектах класса комфорт делают "мокрый фасад", в бизнес-сегменте – дорогие системы из керамогранита, а в отдельных проектах – даже натуральный камень, например травертин. Цены на них выросли на 25 – 40% за год.

Инженерия

Все больше девелоперов отказываются от электрокотлов, которые были популярны в 2022 – 2023 годах. Это связано со сложностями поставки, подорожание электрооборудования и отключениями света. Газовые системы становятся актуальными, частности там, где позволяет высотность и государственные строительные нормы.

Ориентировочный средний рост цен на основные строительные материалы за три года – от 40 до 60%. Доля импортных стройматериалов в среднестатистическом проекте выросла фактически вдвое. Такие данные приводят в DIM, ссылаясь на собственные аналитические данные.

Большинство лифтов на рынке – импортные, системы вентиляции и электрооборудования – также. Добавьте к этому логистику, валютный курс и риски – имеем ответы на вопрос восходящей динамики,

– отметил директор DIM.

По словам Жигмана, в 2025 году ключевыми конкурентными преимуществами для девелоперов будут гибкость в проектировании, прогнозирование логистических рисков и системная работа с подрядчиками.