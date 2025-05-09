Ответ на вопрос о том, на каком этаже лучше поселиться, зависит от многих факторов. Здесь следует учитывать как тип дома, так и стиль жизни, состав семьи и личные потребности, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE".
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Первые этажи
Эксперты онлайн-платформы OLX Недвижимость говорят, что первый этаж имеет немало преимуществ, несмотря на стереотипы. Он будет удобным для семей с маленькими детьми, людей с инвалидностью и пожилых людей. Также жителям нижних этажей не нужно ждать лифт или подниматься по лестнице, а в случае аварийной ситуации можно быстро покинуть здание.
Недостатки есть также, в частности:
- меньше естественного света;
- ощущение сырости из-за подвала преимущественно в старых домах;
- потребность в дополнительной безопасности (решетки, сигнализация);
- шум с улицы.
Если дом расположен на оживленной улице, первые этажи часто продают под коммерцию.
Последние этажи
Верхние этажи – это панорамные виды и максимальное освещение, но также:
- если лифт сломается, подниматься пешком тяжело, в частности для семей с детьми;
- добираться с последних этажей в укрытие или эвакуироваться в случае пожара дольше;
Во время отключений электроэнергии важно, чтобы в доме было резервное питание. Перед покупкой жилья на верхних этажах следует проверить наличие резервного генератора для лифтов и качество вентиляции.
"Золотая середина"
Средние этажи, а это от 4 до 8 в многоэтажках, считают оптимальным выбором для большинства покупателей, потому что:
- шум с улицы значительно слабее, чем на нижних этажах, и подниматься по лестнице, если лифт не работает, еще достаточно нормально;
- достаточно естественного освещения, а воздух чище, чем внизу;
- легче эвакуироваться, чем с верхних этажей;
давление воды и отопления обычно оптимальное, что важно в старых домах.
Учитывая эти преимущества квартиры на средних этажах легче продать или сдать в аренду.