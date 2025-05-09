Відповідь на питання про те, на якому поверсі краще оселитися, залежить від багатьох факторів. Тут слід враховувати як тип будинку, так і стиль життя, склад сім’ї та особисті потреби, пише 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE".
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Перші поверхи
Експерти онлайн-платформи OLX Нерухомість кажуть, що перший поверх має чимало переваг, попри стереотипи. Він буде зручним для родин із маленькими дітьми, людей з інвалідністю та літніх людей. Також мешканцям нижніх поверхів не потрібно чекати на ліфт або підійматися сходами, а у випадку аварійної ситуації можна швидко залишити будівлю.
Недоліки є також, зокрема:
- менше природного світла;
- відчуття вогкості через підвал переважно в старих будинках;
- потреба в додатковій безпеці (решітки, сигналізація);
- шум із вулиці.
Якщо будинок розташований на жвавій вулиці, перші поверхи часто продають під комерцію.
Останні поверхи
Верхні поверхи – це панорамні краєвиди та максимальне освітлення, але також:
- якщо ліфт зламається, підійматися пішки важко, зокрема для сімей із дітьми;
- добиратися з останніх поверхів до укриття або евакуйовуватися в разі пожежі довше;
Під час вимкнень електроенергії важливо, щоб у будинку було резервне живлення. Перед купівлею житла на верхніх поверхах слід перевірити наявність резервного генератора для ліфтів і якість вентиляції.
"Золота середина"
Середні поверхи, а це від 4 до 8 в багатоповерхівках, вважають оптимальним вибором для більшості покупців, тому що:
- шум із вулиці значно слабший, ніж на нижніх поверхах, і підійматися сходами, якщо ліфт не працює, ще досить нормально;
- достатньо природного освітлення, а повітря чистіше, ніж внизу;
- легше евакуюватися, ніж із верхніх;
тиск води й опалення зазвичай оптимальний, що важливо в старих будинках.
З огляду на ці переваги квартири на середніх поверхах легше продати чи здати в оренду.