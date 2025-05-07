Інтерес до заміської нерухомості львівські рієлтори пояснюють найперше високими цінами на квартири. Квадратний метр у новобудові стартує від 1300 доларів, ще й паркомісць не вистачає або ціни на них дуже високі, розповідає 24 Канал, посилаючись на Delo.ua.

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Тренд на заміську нерухомість у Львові

За словами директора львівського агентства з нерухомості Романа Юськіва, на околиці міста пропонують окремий тип будинків невеликої площі за ціною квартири. Він сформувався під час повномасштабного вторгнення відповідно до попиту шукачів житла.

Оскільки тісна заміська забудова не властива передмістю Львова, почали з'являтися містечка з дуплексами.

Наприклад, є невелика ділянка, на якій ставлять майже впритул кілька будинків зі спільною стіною, де кожен має 3 – 4 сотки землі та спільна стіна з сусідом. Такі дуплекси активно продаються. Натомість котеджі – будинки з великою ділянкою, просторим подвір'ям – коштують набагато дорожче і продаються складно,

– розповів Роман Юськів.

Також у передмістях почали відкривати невеликі супермаркети, торгівельні центри, що ще більше почало приваблювати людей купувати там житло. Для тих, хто працює віддалено, це взагалі ідеальний варіант.



Дуплекси біля Львова / Фото OLX

Якщо помешкання шукають сім'ї з дітьми шкільного віку, то в них в пріоритеті будинки неподалік міста – так звана "перша і друга лінія" селищ навколо Львова з хорошою транспортною доступністю. Якщо шукачами є сім'ї з дітьми нешкільного віку, то вони розглядають варіанти трохи далі.

Які передмістя обирають покупці

Мовиться найперше про села за окружною дорогою: Винники, Давидів, Дубляни, Малехів, Лисиничі, Підбірці, Липники, Солонка, Басівка, Годовиця.

Купити дуплекси можна за ціною від 80 до 100 тисяч доларів. Хоч вартість таких будинків зростає через попит, вона наразі однаково дорівнює квартирам, а часом і нижча.

Такі будинки легко продаються, якщо ціна за квадратний метр стартує від 700 – 800 доларів.

Ви, наприклад, продали квартиру і купили будинок на 150 квадратних метрів за 800 доларів за квадрат. Загальна вартість – 120 тисяч доларів. Звісно, це без ремонту, але за такою ціною у місті можна купити хіба що двокімнатну квартиру. Якщо купує велика сім'я, покупець обере дуплекс, а не квартиру,

– зазначив рієлтор.

На околицях є і дорожчі передмістя, де вартість квадратного метра стартує від 1000 доларів чи навіть 1500 доларів, як-от у Брюховичах. Попит на дорогу нерухомість значно менший, але також є.