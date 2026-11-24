Цены на новые частные дома в Киевской области за год выросли на 14 %. Наиболее активно покупатели ищут такое жилье в Винницкой, Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Где в Украине самый высокий спрос на частные дома

По данным DIM.RIA, на вторичном рынке наибольший спрос на частные дома наблюдается в Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Тернопольской и Одесской областях. Вблизи столицы покупатели новых домов чаще всего рассматривают Ирпень, Бучу, Милу и Ходосовку, а на вторичном рынке популярностью пользуется также Белогородка.

На первичном рынке среди трех сравниваемых регионов больше всего за год выросли цены в Киевской области. Стоимость квадратного метра в новых частных домах составляет:

Киев – 1 020 долларов (+6,5%);

Киевская область – 966 долларов (+14%);

Львовская область – 1 192 доллара (+9%).

На вторичном рынке Киевской области квадратный метр стоит 1 020 долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Во Львовской области цена выросла на 11% – до 737 долларов, а в столице снизилась на 1,5% – до 1 376 долларов.

К слову, в ноябре 2026 года самые дорогие частные дома на вторичном рынке продают в Киевской области – 124 тысячи долларов, во Львовской – 97 тысяч и в Ивано-Франковской – 95 тысяч долларов. Самая низкая медианная цена в Черниговской области – 11,8 тысячи долларов, а в Николаевской, Сумской и Кировоградской областях дома стоят от 16 до 17,5 тысячи долларов.

На что обращают внимание покупатели частных домов

При выборе жилья в коттеджных городках покупатели уделяют все больше внимания безопасности и автономности. Для них важны наличие укрытия, резервного электроснабжения, автономных систем водоснабжения и канализации, круглосуточного видеонаблюдения и пропускного режима.

По словам коммерческого директора компании German Development Standards (GDS) Анны Анисимовой, покупателям уже недостаточно визуализаций будущего жилья. Они хотят ознакомиться с документами на землю, техническими условиями подключения коммуникаций и конструктивными решениями еще до приобретения дома.

Важное значение имеют и будущие расходы на проживание. Помимо стоимости самого дома, покупатели учитывают расходы на отопление, резервное электроснабжение, охрану и обслуживание дорог. Поэтому при выборе коттеджного городка они также обращают внимание на тарифы управляющей компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, где самая дешевая земля в Украине и сколько стоят участки. В частности, средняя цена сотки под жилищное строительство в Киевской области составляет более 2,5 тысячи долларов, а в столице достигает 13,5 тысячи долларов, тогда как в Черниговской области за сотку просят около 830 долларов.