Львовщина и Закарпатье не лидируют: где за год больше всего подорожало жилье

Жилищный рынок Украины в 2025 году развивался неравномерно, однако общая тенденция оставалась положительной. Несмотря на войну, экономические вызовы и разный уровень безопасности в регионах, стоимость жилья росла как в новостройках, так и на вторичном рынке большинства областей.

Об этом говорится в аналитическом годовом отчете маркетплейса DIM.RIA, который цитирует 24 Канал.

Читайте также Не Киев и не Львов: где самая дорогая аренда квартир в Украине

Как изменились цены на жилье в новостройках?

В 2025 году цены на квартиры в новостройках росли почти по всей стране, хотя темпы повышения существенно различались между регионами.

Больше всего за год подорожало жилье в областях:

Житомирской – на 28,3%;

Тернопольской – на 20,4%.

Эксперты объясняют такую динамику сочетанием отложенного спроса, ограниченного предложения и роста интереса к относительно безопасным областям.

Киев и в дальнейшем удерживает статус самого дорогого города: в декабре 2025 года средняя цена квадратного метра там составляла 1 445 долларов.

Самую низкую стоимость жилья фиксировали в прифронтовых регионах – Сумской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.



Как изменились цены на квартиры в новостройках / Инфографика DIM.RIA

Как изменилась стоимость квартир на вторичке?

Стоимость вторичного жилья в 2025 году также росла в большинстве областей.

Самые высокие темпы подорожания зафиксировали в областях:

Ивано-Франковская – на 29%;

Ровенская – на 28%;

Херсонская область – на 23%.

Самая низкая средняя цена однокомнатной квартиры в декабре 2025 года была в Запорожской области – 16,5 тысячи долларов. В то же время в Киеве средняя стоимость квартиры достигла 98 тысяч, что остается самым высоким показателем в стране.



Как изменились цены на квартиры на вторичке / Инфографика DIM.RIA

К слову, в соответствии с годовым отчетом OLX Недвижимость, на вторичном рынке Киев остается лидером по стоимости квартир среди областных центров, за ним – Львов и Ужгород. Однокомнатные квартиры наиболее заметно прибавили за год в цене в Ужгороде (+60%), двухкомнатные – в Тернополе (+29%), трехкомнатные – в Тернополе и Харькове (+22%).

Что об изменении цен на жилье в 2025 году говорят в ЛУН?

В течение 2025 года вторичный рынок жилья в Украине продемонстрировал рост цен в большинстве регионов, при этом активно дорожали двухкомнатные квартиры. Самые высокие темпы повышения зафиксировали в западных и центральных областях, тогда как в северных и восточных городах рынок рос более умеренно. В то же время в населенных пунктах вблизи линии фронта на юго-востоке страны наблюдалось незначительное годовое снижение стоимости жилья. Абсолютным лидером по темпам роста стала Тернополь: цены на однокомнатные квартиры здесь поднялись на 21%, на двухкомнатные – на 23%, тогда как наибольшее подорожание трехкомнатного жилья зафиксировали в Черкассах – на 23%.

Положительная ценовая динамика распространилась и на первичный рынок. Средняя стоимость квадратного метра выросла в большинстве городов, а наиболее ощутимо – в Одессе (+19%) и Хмельницком – на 14%. В то же время Львов, несмотря на относительно умеренный годовой рост на уровне 6%, удерживает позицию самого дорогого города по средней цене квадратного метра жилья.