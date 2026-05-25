Разница между районами – более 19 тысяч долларов: где в Днепре самые дешевые квартиры и аренда

Стоимость квартир и аренды в Днепре зависит не только от количества комнат, но и от расположения. Разница между самым дорогим и самым дешевым районами в стоимости однокомнатных квартир превышает 19 тысяч долларов.

Сколько стоят квартиры в Днепре на вторичном рынке?

На вторичном рынке средняя стоимость однокомнатной квартиры в Днепре снизилась на 6% за год и составляет 33 тысячи долларов, пишет ЛУН.

Самым дорогим районом для покупки жилья остается Соборный. Там традиционно сосредоточено большое количество нового жилого фонда, квартир с ремонтом и жилья в приближенных к центру локациях.

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Днепре:

Соборный район – 43 тысячи долларов;

Шевченковский район – 36 тысяч долларов;

Центральный район – 31,2 тысячи долларов;

Амур-Нижнеднепровский район – 29,2 тысячи долларов;

Чечеловский район – 29 тысяч долларов;

Индустриальный район – 27,7 тысяч долларов;

Новокодакский район – 23,7 тысячи долларов.

В Самарском районе предложений почти нет – он является самым отдаленным на юго-востоке города. Район имеет значительную долю частного сектора и малоэтажной застройки, поэтому квартир на продажу там меньше.

Двухкомнатные квартиры в Днепре стоят:

Соборный район – 66 тысяч долларов;

Шевченковский район – 50 тысяч долларов;

Центральный район – 48 тысяч долларов;

Чечеловский район – 40 тысяч долларов;

Индустриальный район – 37 тысяч долларов;

Амур-Нижнеднепровский район – 37 тысяч долларов;

Новокодакский район – 33,5 тысячи долларов.

Средняя стоимость трехкомнатных квартир:

Соборный район – 90,5 тысяч долларов;

Центральный район – 75 тысяч долларов;

Шевченковский район – 70 тысяч долларов;

Чечеловский район – 61 тысяча долларов;

Индустриальный район – 52 тысячи долларов;

Амур-Нижнеднепровский район – 50 тысяч долларов;

Новокодакский район – 42 тысячи долларов.

Какая стоимость квадратного метра в Днепре?

На первичном рынке средняя цена квадратного метра от застройщика в Днепре составляет 48,2 тысячи гривен. Самым дорогим остается премиум-сегмент, где медианная цена квадратного метра достигает 70,8 тысячи гривен.

Высокая стоимость в премиум и бизнес-классе объясняется современными жилыми комплексами, расположением и уровнем инфраструктуры. Больше всего таких предложений сосредоточено в Соборном районе со средней стоимостью 57,8 тысячи гривен за квадратный метр.

В бизнес-классе квадратный метр стоит 50,9 тысячи гривен. В то же время комфорт и экономкласс остаются более доступными. В комфорт-классе медианная цена составляет 39,8 тысячи гривен, а в экономклассе – 34,3 тысячи гривен за квадратный метр.

Сколько стоит аренда в Днепре?

В Днепре самая дорогая аренда сосредоточена в районах с новой застройкой и приближенных к центру города. Именно Соборный и Шевченковский районы остаются лидерами по ценам почти во всех сегментах жилья.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе составляет 12 тысяч гривен. Дороже всего такое жилье сдают в Соборном и Шевченковском районах – в среднем за 15 тысяч гривен в месяц. В Центральном районе владельцы просят около 12 тысяч гривен, тогда как в Индустриальном и Чечеловском цены ниже – от 10 тысяч гривен.

Двухкомнатные квартиры в среднем стоят 16 тысяч гривен. В Соборном районе аренда такого жилья достигает 22 тысяч гривен, в Шевченковском – 19 тысяч гривен. В центре города двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 15,5 тысяч гривен, а в Индустриальном и Чечеловском районах цены заметно ниже – 12 и 13 тысяч гривен соответственно.

На рынке трехкомнатного жилья средняя стоимость аренды составляет 19,5 тысячи гривен. Самыми дорогими остаются квартиры в Соборном районе, где за аренду в среднем просят 23 тысячи гривен. В Шевченковском районе цены немного ниже – 22 тысячи гривен, а в Центральном трехкомнатное жилье сдают в среднем за 18 тысяч гривен.

Где в Украине труднее всего арендовать квартиру?

Стоимость аренды в Украине продолжает расти, в отдельных регионах на жилье приходится тратить более половины зарплаты. Худшая ситуация сейчас в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры забирает 77% медианной зарплаты. Средняя стоимость жилья в городе составляет 22,2 тысячи гривен.