Цены на квартиры выросли на 14%: сколько теперь стоит жилье в Ивано-Франковске
Цены на жилье в Ивано-Франковске растут сразу в нескольких сегментах. Дорожают квартиры, дома и аренда, а на первичном рынке в настоящее время нет предложений эконом-класса.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковска
На вторичном рынке Ивано-Франковска квартиры за год подорожали в среднем на 14%, сообщает ЛУН.
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Самым доступным вариантом для покупки остаются однокомнатные квартиры , хотя и в этом сегменте цена уже значительная – 43 500 долларов. Для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке нужно рассчитывать уже на 62 700 долларов. Трехкомнатные квартиры остаются самыми дорогими среди представленных вариантов – их медианная цена составляет 83 900 долларов.
Разница между однокомнатным и трёхкомнатным жильём на вторичном рынке превышает 40 тысяч долларов. Поэтому выбор более просторной квартиры в городе сразу существенно увеличивает бюджет покупки.
Какова стоимость домов
На вторичном рынке домов в Ивано-Франковске медианная цена составляет 140 000 долларов. При этом квадратный метр стоит 934 доллара, а медианная площадь домов в городе – 140 квадратных метров.
Какова стоимость квадратного метра на первичном рынке
На первичном рынке Ивано-Франковска средняя стартовая цена составляет 44 300 гривен за квадратный метр.
Самым дорогим сегментом остается премиум-класс – 56 500 гривен за квадратный метр. В бизнес-классе квадратный метр стоит 45 200 гривен, а в комфорт-классе – 42 900 гривен. Эконом-класса вообще нет в продаже, что значительно сужает возможности покупателей.
Какова стоимость аренды в Ивано-Франковске
Аренда в Ивано-Франковске также заметно отличается в зависимости от количества комнат. Медианная цена однокомнатной квартиры составляет 18 000 гривен. Стоимость аренды этих квартир выросла на 24% и догнала столицу по ценам. В Киеве сейчас средняя стоимость аренды однокомнатных квартир также составляет 18 000 гривен.
Двухкомнатную квартиру сдают в среднем за 20 300 гривен. Трехкомнатная квартира стоит 22 500 гривен в месяц, поэтому разница между стоимостью аренды однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир сейчас значительно меньше, чем при покупке.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке в районах Киева
В центре столицы стоимость квартир в несколько раз выше, чем в других районах города. Среди однокомнатных квартир самым дорогим остается Печерский район. Там медианная цена достигает 150 тысяч долларов. Самое дешевое такое жилье среди районов Киева стоит в Деснянском районе – 45,2 тысячи долларов.