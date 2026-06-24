Цены на квартиры выросли на 14%: сколько теперь стоит жилье в Ивано-Франковске

Цены на жилье в Ивано-Франковске растут сразу в нескольких сегментах. Дорожают квартиры, дома и аренда, а на первичном рынке в настоящее время нет предложений эконом-класса.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковска

На вторичном рынке Ивано-Франковска квартиры за год подорожали в среднем на 14%, сообщает ЛУН.

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Самым доступным вариантом для покупки остаются однокомнатные квартиры , хотя и в этом сегменте цена уже значительная – 43 500 долларов. Для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке нужно рассчитывать уже на 62 700 долларов. Трехкомнатные квартиры остаются самыми дорогими среди представленных вариантов – их медианная цена составляет 83 900 долларов.

Разница между однокомнатным и трёхкомнатным жильём на вторичном рынке превышает 40 тысяч долларов. Поэтому выбор более просторной квартиры в городе сразу существенно увеличивает бюджет покупки.

Какова стоимость домов

На вторичном рынке домов в Ивано-Франковске медианная цена составляет 140 000 долларов. При этом квадратный метр стоит 934 доллара, а медианная площадь домов в городе – 140 квадратных метров.

Какова стоимость квадратного метра на первичном рынке

На первичном рынке Ивано-Франковска средняя стартовая цена составляет 44 300 гривен за квадратный метр.

Самым дорогим сегментом остается премиум-класс – 56 500 гривен за квадратный метр. В бизнес-классе квадратный метр стоит 45 200 гривен, а в комфорт-классе – 42 900 гривен. Эконом-класса вообще нет в продаже, что значительно сужает возможности покупателей.

Какова стоимость аренды в Ивано-Франковске

Аренда в Ивано-Франковске также заметно отличается в зависимости от количества комнат. Медианная цена однокомнатной квартиры составляет 18 000 гривен. Стоимость аренды этих квартир выросла на 24% и догнала столицу по ценам. В Киеве сейчас средняя стоимость аренды однокомнатных квартир также составляет 18 000 гривен.

Двухкомнатную квартиру сдают в среднем за 20 300 гривен. Трехкомнатная квартира стоит 22 500 гривен в месяц, поэтому разница между стоимостью аренды однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир сейчас значительно меньше, чем при покупке.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке в районах Киева

В центре столицы стоимость квартир в несколько раз выше, чем в других районах города. Среди однокомнатных квартир самым дорогим остается Печерский район. Там медианная цена достигает 150 тысяч долларов. Самое дешевое такое жилье среди районов Киева стоит в Деснянском районе – 45,2 тысячи долларов.