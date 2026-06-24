Скільки коштують квартири на вторинному ринку Івано-Франківська

На вторинному ринку Івано-Франківська квартири за рік здорожчали в середньому на 14%, повідомляє ЛУН.

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Найдоступнішим варіантом для купівлі залишаються однокімнатні квартири, хоча і в цьому сегменті ціна вже суттєва – 43 500 доларів. Для купівлі двокімнатної квартири на вторинці потрібно орієнтуватися вже на 62 700 доларів. Трикімнатні квартири залишаються найдорожчими серед показаних варіантів – їхня медіанна ціна становить 83 900 доларів.

Різниця між однокімнатним і трикімнатним житлом на вторинному ринку перевищує 40 тисяч доларів. Тому вибір більшої квартири в місті одразу суттєво підвищує бюджет купівлі.

Яка вартість будинків

На вторинному ринку будинків в Івано-Франківську медіанна ціна становить 140 000 доларів. Водночас квадратний метр коштує 934 долари, а медіанна площа будинків у місті – 140 квадратних метрів.

Яка вартість квадратного метра на первинці

На первинному ринку Івано-Франківська середня стартова ціна становить 44 300 гривень за квадратний метр.

Найдорожчим сегментом залишається преміумклас – 56 500 гривень за квадратний метр. У бізнес-класі квадрат коштує 45 200 гривень, а в комфорт класі – 42 900 гривень. Економкласу взагалі немає в продажу, що значно скорочує можливості покупців.

Яка вартість оренди в Івано-Франківську

Оренда в Івано-Франківську теж помітно відрізняється залежно від кількості кімнат. Медіанна ціна однокімнатної квартири становить 18 000 гривень. Вартість оренди цих квартир зросла на 24% та наздогнала столицю за цінами. У Києві нині середня вартість оренди однокімнатних також становить 18 000 гривень.

Двокімнатну квартиру орендують у середньому за 20 300 гривень. Трикімнатне житло коштує 22 500 гривень на місяць, тому різниця між орендою однокімнатних, двокімнатних і трикімнатних квартир зараз значно менша, ніж у вартості купівлі.

Скільки коштують квартири на вторинці в районах Києва

У центрі столиці вартість квартир у кілька разів вища, ніж в інших локаціях міста. Серед однокімнатних квартир найдорожчим залишається Печерський район. Там медіанна ціна сягає 150 тисяч доларів. Найдешевше таке житло серед районів Києва коштує у Деснянському районі – 45,2 тисячі доларів.