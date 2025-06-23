Сколько стоят квартиры на вторичке Ивано-Франковска: предложения с самой высокой и самой низкой ценой

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Ивано-Франковске продают в среднем за 38 тысяч гривен, трехкомнатные – за 70 тысяч. Однако на рынке есть и более дешевые предложения, и ощутимо дороже.

О ценах на вторичное жилье Ивано-Франковска, а также примеры бюджетных и элитных квартир рассказывает 24 Канал.

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Средняя стоимость квартир вторички в Ивано-Франковске

Согласно данным портала ЛУН по состоянию на июнь 2025 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковска продают в среднем за 38 тысяч долларов (на 4% дороже, чем было полгода назад), двухкомнатные – за 56 тысяч долларов (на 6% больше, чем полгода назад), трехкомнатные – за 70 тысяч долларов (на 3% больше, чем полгода назад).

Жилье с самой низкой ценой

По данным на портале DIM.RIA, на вторичном рынке самое дешевое жилье в Ивано-Франковске стоит 20,5 тысяч долларов. Это однокомнатная квартира, которая имеет площадь 34 квадратных метра. Расположена она на первом этаже из четырех.

Продается квартира в историческом польском доме люкс, расположенном в самом сердце Ивано-Франковска,

– говорится в объявлении.

Как выглядит квартира за 20,5 тысяч долларов в Ивано-Франковске / Фото DIM.RIA

Как преимущества квартиры указаны удобное расположение, низкая цена, наличие коммуникаций, инвестиционный потенциал недвижимости. Однако квартира находится в довольно плохом состоянии, поэтому требует полного ремонта.

Квартира с самой высокой ценой

Есть в Ивано-Франковске и квартиры, стоимость которых в разы превышает среднюю на рынке. Самым дорогим на портале является жилье за 575 тысяч долларов. Это двухуровневая квартира с собственной террасой и паркоместом в подземном паркинге. Общая площадь помещения – 251 квадратный метр.

Расположена квартира в доме клубного типа с закрытой придомовой территорией и видеонаблюдением в подъезде.

В жилье есть дизайнерский ремонт, индивидуальное газовое отопление, четыре кондиционера, а также профессиональная общая рекуперация воздуха (инновационная технология энергосбережения, благодаря которой сохраняется до 70% тепла) по всей квартире.

Как выглядит квартира за 575 тысяч долларов в Ивано-Франковске / Фото DIM.RIA

На полу постелена паркетная дубовая доска и керамогранитная плитка. Подогрев пола разведен по двум уровням квартиры. Также есть пожарная и охранная сигнализации.

На первом этаже размещены кухня-гостиная, две спальные комнаты, два санузла, гардеробная и отдельный кабинет. На втором – спортзал, кладовая, санузел, душ и электрическая сауна с соляной стеной. Также со второго этажа есть выход на собственную террасу площадью 117 квадратов, которая обустроена палубной доской, декоративной травой и подсветкой. На террасе есть джакузи и беседка для отдыха. Оттуда также открывается вид на парки, городское озеро и центр.