Про ціни на вторинне житло Івано-Франківська, а також приклади бюджетних та елітних квартир розповідає 24 Канал.

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Середня вартість квартир вторинки в Івано-Франківську

Згідно із даними порталу ЛУН станом на червень 2025 року однокімнатні квартири на вторинному ринку Івано-Франківська продають у середньому за 38 тисяч доларів (на 4% дорожче, ніж було пів року тому), двокімнатні – за 56 тисяч доларів (на 6% більше, ніж пів року тому), трикімнатні – за 70 тисяч доларів (на 3% більше, ніж пів року тому).

Житло з найнижчою ціною

За даними на порталі DIM.RIA, на вторинному ринку найдешевше житло в Івано-Франківську коштує 20,5 тисячі доларів. Це однокімнатна квартира, яка має площу 34 квадратних метри. Розташована вона на першому поверсі з чотирьох.

Продається квартира в історичному польському будинку люкс, розташованому в самому серці Івано-Франківська,

– йдеться в оголошенні.

Який вигляд має квартира за 20,5 тисячі доларів в Івано-Франківську / Фото DIM.RIA

Як переваги помешкання зазначені зручне розташування, низька ціна, наявність комунікацій, інвестиційний потенціал нерухомості. Однак квартира перебуває у доволі поганому стані, тому потребує повного ремонту.

Квартира з найвищою ціною

Є в Івано-Франківську й квартири, вартість яких у рази перевищує середню на ринку. Найдорожчим на порталі є житло за 575 тисяч доларів. Це дворівнева квартира з власною терасою та паркомісцем в підземному паркінгу. Загальна площа помешкання – 251 квадратний метр.

Розташована квартира в будинку клубного типу із закритою прибудинковою територією та відеонаглядом в під'їзді.

У житлі є дизайнерський ремонт, індивідуальне газове опалення, чотири кондиціонери, а також професійна загальна рекуперація повітря (інноваційна технологія енергоощадження, завдяки якій зберігається до 70% тепла) по всій квартирі.

Який вигляд має квартира за 575 тисяч доларів в Івано-Франківську / Фото DIM.RIA

На підлозі постелена паркетна дубова дошка та керамогранітна плитка. Підігрів підлоги розведено по двох рівнях квартири. Також є пожежна та охоронна сигналізації.

На першому поверсі розміщені кухня-вітальня, дві спальні кімнати, два санвузли, гардеробна та окремий кабінет. На другому – спортзал, комора, санвузол, душ та електрична сауна із соляною стіною. Також з другого поверху є вихід на власну терасу площею 117 квадратів, яка облаштована палубною дошкою, декоративною травою та підсвіткою. На терасі є джакузі та альтанка для відпочинку. Звідти також відкривається краєвид на парки, міське озеро та центр.