Какими будут цены на квартиры в Киеве в 2025: чего ожидают инвесторы

Интерес к покупке жилья в Киеве в 2025 году даже в условиях войны, нестабильной экономики и рисков сохраняется. Большинство потенциальных инвесторов ожидают, что цены будут расти как на первичном, так и на вторичном рынках. Однако есть и те, кто верит, что жилье подешевеет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели эксперты ЛУН весной 2025 года. Детали рассказывает 24 Канал.

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Ожидания относительно цен на новостройки в Киеве

Аналитики обнаружили существенное изменение ожиданий потенциальных инвесторов первички. За первые 3 месяца 2025 года на 11% выросло количество тех, кто считает, что цены на жилье вырастут. Если в январе этого года 50% опрошенных были уверены в подорожании, то в апреле таких уже 61%.

Соответственно снизилось количество тех, кто ожидает снижения цен у застройщиков Киева – на 5% за 3 месяца с начала года. В такую перспективу верят 12% потенциальных инвесторов, хотя еще в начале года таких было 17%.

Снизилась и доля тех, кто считает, что цены на столичной первичке вышли на плато и в ближайшее время не изменятся. Если в начале года такого мнения придерживались 33% опрошенных, то в апреле только 27%.



Ожидания покупателей относительно цен на квартиры в новостройках / Инфографика ЛУН

Прогнозы относительно цен на вторичном рынке

Если анализировать вторичный рынок, то ситуация с начала года не изменилась для тех, кто ожидает роста цен, таких было и есть 39%.

Зато на 5% увеличилась доля тех, кто считает, что цены на вторичке стабилизировались и в ближайшее время меняться не будут. В январе таких было 36% опрошенных, в апреле – 41%.

У снижение цен на квартиры в Киеве продолжает верить все меньше опрошенных. В сентябре 2024 года таких было 35%, в январе 2025 – 26%, а в апреле – только 20%.



Ожидания покупателей относительно цен на вторичное жилье / Инфографика ЛУН