Квадратный метр за 810 или 2 810 долларов: как различаются цены в районах Киева

Цены на квартиры в Киеве продолжают расти, но темпы роста зависят от количества комнат и расположения жилья. Наибольший разрыв наблюдается между центральными и отдаленными районами, где разница достигает десятков тысяч долларов.

Как изменились цены на квартиры в Киеве

По данным ЛУН, на вторичном рынке столицы за год наиболее заметно подорожали однокомнатные квартиры.

Их медианная стоимость достигла 70 тысяч долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 105 тысяч долларов и за год подорожали на 5%, а трехкомнатные – на 3%, до 154 тысяч долларов.

Меньшее по площади жилье дорожает быстрее, поскольку остается более доступным для более широкого круга покупателей. Однокомнатные квартиры также чаще покупают для последующей сдачи в аренду, поэтому спрос на них обычно более стабилен.

Самые дорогие однокомнатные квартиры продаются в Печерском районе – в среднем за 151 тысячу долларов. В Шевченковском районе такое жилье стоит 90 тысяч долларов. На цены в центре влияют расположение, развитая инфраструктура и ограниченное количество доступных предложений.

Самые бюджетные варианты можно найти в Деснянском районе – за 45 тысяч долларов. В Святошинском районе цена составляет 50 тысяч долларов, а в Оболонском – 60,9 тысячи долларов.

Аналогичная ситуация и с двухкомнатными квартирами . На Печерске квартира стоит 210 тысяч долларов, в Шевченковском районе – 130 тысяч долларов. Самые доступные предложения сосредоточены в Деснянском районе – 63 тысячи долларов, Святошинском – 70 тысяч долларов и Днепровском – 75 тысяч долларов.

Среди трехкомнатных квартир самыми дорогими также остаются Печерский и Шевченковский районы. На Печерске такое жилье предлагают в среднем за 325 тысяч долларов, а в Шевченковском районе – за 200 тысяч долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – 76,5 тысячи долларов, Святошинском – 95 тысяч долларов и Днепровском – 110 тысяч долларов. Для просторного жилья разница между районами особенно заметна в общей стоимости квартиры.

В каких районах Киева самый дорогой квадратный метр

На первичном рынке Киева медианная стартовая цена составляет около 1 360 долларов за квадратный метр. Самым дорогим остается Печерский район , где квадратный метр от застройщика стоит 2 810 долларов. Это более чем в три раза дороже, чем в самом доступном районе столицы.

В Шевченковском районе квадратный метр стоит 1 760 долларов, в Подольском – 1 600 долларов. Далее следуют Голосеевский район с ценой 1 370 долларов, Оболонский – 1 320 долларов, Святошинский – 1 300 долларов и Соломенский – 1 270 долларов.

Более низкие стартовые цены предлагаются в Днепровском районе – 1 150 долларов за квадратный метр, в Дарницком – 1 100 долларов. Самым доступным остается Деснянский район , где медианная цена составляет 810 долларов за квадратный метр. На цены также влияют класс новостроек и количество проектов, доступных в каждом районе.

Напомним, самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются во Львове – в среднем за 72,9 тысячи долларов. Высокие цены также сохраняются в Ужгороде, Черновцах и Луцке, тогда как самое доступное такое жилье можно найти в Запорожье, Николаеве и Харькове.