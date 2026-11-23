Аренда квартир в Украине: в каких городах самое дорогое и самое дешевое жилье
Цены на аренду квартир в Украине существенно различаются в зависимости от города. За однокомнатную квартиру в одних городах просят более 30 тысяч гривен в месяц, тогда как в других квартиру можно арендовать менее чем за 6 тысяч гривен.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине
По данным ЛУН, в ноябре 2026 года наиболее дорого арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде – 31 800 гривен в месяц. За год цена выросла на 50%.
Высокие цены на аренду такого жилья также в:
- Львове – 25 000 гривен;
- Ивано-Франковске – 22 700 гривен;
- Луцке – 18 200 гривен;
- Черновцах – 18 200 гривен.
Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру можно в:
- Сумах – 5 500 гривен;
- Запорожье – 6 750 гривен;
- Чернигове – 7 000 гривен;
- Николаеве – 7 750 гривен;
- Харькове – 9 500 гривен.
Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры
Дороже всего двухкомнатные квартиры сдаются в Ужгороде – за 45 400 гривен в месяц. Во Львове такое жилье стоит 31 800 гривен, в Ивано-Франковске – 26 200 гривен, в Черновцах – 22 700 гривен, а в Киеве – 21 000 гривен.
Самые низкие цены на аренду двухкомнатных квартир в Сумах – 7 000 гривен. В Чернигове за такое жилье просят 7 500 гривен, в Запорожье – 8 000 гривен, в Николаеве – 10 000 гривен, а в Кропивницком – 13 000 гривен.
Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры
Дороже всего трехкомнатные квартиры сдают во Львове – за 36 300 гривен в месяц. В Киеве аренда стоит 34 100 гривен, в Ивано-Франковске – 31 800 гривен, в Днепре – 25 000 гривен, а в Виннице – 23 000 гривен.
Дешевле всего арендовать трехкомнатную квартиру можно в Сумах – за 8 000 гривен. В Запорожье такое жилье стоит 10 000 гривен, в Николаеве – 13 300 гривен, в Полтаве – 15 300 гривен, а в Ровно – 15 500 гривен.
Напомним, по подсчетам OLX Недвижимость, расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравниться со стоимостью ее покупки примерно за 8–19 лет в зависимости от города. Быстрее всего это произойдет в Запорожье, где хватит около 8 лет. Зато в Чернигове на это понадобится примерно 19 лет, а в Киеве и Одессе – 17 лет.