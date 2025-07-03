На фоне горячего спроса: в Киеве снова подорожала аренда – какие теперь цены

В июле на рынке недвижимости Киева преобладают сделки по аренде. Спрос на жилье в этом сегменте значительно выше, чем в купле-продаже.

Глава киевского отделения АСНУ Оксана Ковтун говорит, что рынок купли-продажи несколько оживился, поскольку стартовали выплаты по государственным программам "еОселя" и "еВідновлення". Однако эти темпы несопоставимы сверхвысокой динамикой на рынке аренды, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Delo.ua.

Обратите внимание Оформление квартиры в новостройке: когда могут отказать в регистрации права собственности

Аренда выросла не только в Киеве, но и в пригородах

По словам эксперта, больше всего соискателей интересует сегменте нового жилья. Это должны быть квартиры в новых ЖК или с современным ремонтом. Жилье с советским ремонтом арендаторы обходят десятой дорогой.

Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.

Что касается типа жилья, то в приоритете квартиры с одной и двумя комнатами. Именно они и подорожали, если сравнивать цены сейчас и весной. Такая тенденция наблюдается не только в столице, но и в ближайших селах.

Однокомнатная в новых ЖК на Сырце будет стоить 17 000 гривен. В пригороде на Софиевской Борщаговке или в Крюковщине – 15 000. Так называемые "бабушкины квартиры" дешевле и сдаются труднее. Например, двухкомнатная в хрущевке на ДВРЗ – от 9 000 до 9 500 гривен, на Берестейском проспекте – 10 000 гривен,

– рассказала Оксана Ковтун.

По статистике ЛУН, за последние полгода аренда в Киеве за последние полгода подорожала на 14%. За последние несколько месяцев цены в столице опередили Львов, однако Ужгород на рынке аренды остался лидером.

Какие цены на аренду в Киеве в начале июля

Снять однокомнатную квартиру в столице стоит в среднем 18 300 гривен. Аренда двухкомнатного жилья обойдется в 28 тысяч гривен, а трехкомнатной – 47 500 гривен.

В столице самыми дорогими районами остаются Печерский и Шевченковский – 35 и 30 тысяч гривен за однокомнатную квартиру соответственно. А дешевле всего арендовать жилье можно в Деснянском и Святошинском районах – 10 и 14 тысяч гривен также с одной комнатой.