Цены на квартиры в Ужгороде растут как на покупку, так и на аренду. Местная риелтор рассказывает, что это происходит волнами, потому что зависит от военной ситуации и заинтересованности покупателей.

За последний месяц аренда подорожала существенно. Рост цен на покупку квартир ощущается, но он не так заметен, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Общественное.

Обратите внимание Цены продолжают расти: сколько сейчас стоят квартиры в Ужгороде

Сколько стоит аренда в Ужгороде?

"После каждого обострения на фронте, особенно в прифронтовых регионах, мы наблюдаем рост спроса, а с ним – и рост цен", – отметила риелтор Галина Бучко.

Цены на аренду однокомнатной квартиры в Ужгороде стартуют от 12 тысяч гривен, но стоимость может достигать и 20 тысяч. Двухкомнатные стоят от 15 до 25 тысяч, трехкомнатные – от 20 тысяч гривень. За квартиры в новостройках и с хорошим ремонтом придется платить 650 долларов и выше.

Бюджетных вариантов фактически нет – за последний месяц все разобрали. Спрос высокий, особенно из-за ситуации в стране. Наибольшим спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. Люди обращают внимание на наличие газа, газовое отопление, а также возможность жить с животными - таких квартир катастрофически не хватает,

– говорит Галина Бучко.



Новостройки в Ужгороде / Фото Общественного

Риелтор также дала совет, на что обращать внимание при поиске квартиры в аренду. Прежде всего нужно интересоваться правом собственности и наличием реального владельца.

Дело в том, что многие владельцы сейчас за рубежом, а оригиналов документов в Украине они не оставляют. Из-за того, что копию подделать очень легко, соискатели жилья могут стать жертвами мошенников.

"Поэтому самое важное - это не экономить на безопасности", – добавила Галина Бучко.