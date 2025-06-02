Аренда жилья в Испании рекордно растет: в чем дело

В Испании неуклонно растут цены на аренду краткосрочного жилья. Только в мае этого года средняя стоимость выросла до 14,50 евро за квадратный метр, что почти на 10% больше, чем в прошлом году. Правительство страны решило ввести меры для борьбы с этим.

Самыми дорогими городами среди аренды жилья является Барселона, Мадрид и Сан-Себастьян, где цена колеблется от 21,70 евро за квадратный метр до 18,50 евро за квадратный метр, информирует 24 Канал со ссылкой на Idealista.

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Где наблюдается рост цены на аренду в Испании

Из всех городов Испании только в 3 наблюдается самый быстрый рост стоимости аренды. Речь идет о Саморе (+15,2%), Авиле (+14,9%) и Кастельон-де-ла-Плана (+14,6%). зато наименьшие изменения в цене – в Уэске, Уэльве и Хаэне.

Если взять города в региональном разрезе, то в этом списке первое место занимает Мадрид с ростом в +12,4%, далее Ла-Риоха (+11,5%) и Каталония (+11,4%).

В то же время Барселона лидирует в списке самых дорогих провинций, где за квадратный метр аренды надо отдать 20,60 евро, опережая Мадрид и Балеары с 19,80 евро и 19,70 евро соответственно.

Интересно! Самые низкие ставки на аренду жилья зафиксированы в таких городах: Сьюдад-Реале с 7,40 евро за квадратный метр и Саморе с 7,59 евро за квадратный метр.

Для чего правительство Испании вводит нововведения

На фоне такого роста правительство Испании решило ввести изменения по краткосрочной аренде жилья с 1 июля этого года. Теперь такие платформы, как Airbnb, Booking и подобные должны иметь официальный регистрационный номер.

В случае, когда номера не будет, то владельцам грозит штраф до 90 тысяч евро в регионах, например Каталония и Балеарские острова.