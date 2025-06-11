Найдорожчими містами серед оренди житла є Барселона, Мадрид та Сан-Себастьян, де ціна коливається від 21,70 євро за квадратний метр до 18,50 євро за квадратний метр, інформує 24 Канал з посиланням на Idealista.

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Де спостерігається зростання ціни на оренду в Іспанії

З усіх міст Іспанії лише у 3 спостерігається найшвидше зростання вартості оренди. Йдеться про Саморі (+15,2%), Авілі (+14,9%) та Кастельйон-де-ла-Плана (+14,6%). натомість найменші зміни в ціні – в Уесці, Уельві та Хаені.

Якщо взяти міста у регіональному розрізі, то у цьому списку перше місце займає Мадрид зі зростанням у +12,4%, далі Ла-Ріоха (+11,5%) та Каталонія (+11,4%).

Водночас Барселона лідерує у списку найдорожчих провінцій, де за квадратний метр оренди треба віддати 20,60 євро, випереджаючи Мадрид і Балеари з 19,80 євро та 19,70 євро відповідно.

Цікаво! Найнижчі ставки на оренду житла зафіксовані в таких містах: Сьюдад-Реалі із 7,40 євро за квадратний метр та Саморі з 7,59 євро за квадратний метр.

Для чого уряд Іспанії вводить нововведення

На тлі такого зростання уряд Іспанії вирішив ввести зміни щодо короткострокової оренди житла з 1 липня цього року. Тепер такі платформи, як Airbnb, Booking та подібні повинні мати офіційний реєстраційний номер.

У випадку, коли номеру не буде, то власникам загрожуватиме штраф до 90 тисяч євро у регіонах, як-от Каталонія та Балеарські острови.