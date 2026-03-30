Квартиры сдают быстрее, но цены не растут: что с арендой в Киеве

В Киеве весной 2026 года аренда квартир снизилась после пиковых значений прошлого года, однако спрос остается активным и жилье сдается быстрее. Больше всего на цены влияют район и тип квартиры, а разница между сегментами остается существенной.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве?

В марте 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 16 500 гривен, сообщает ЛУН.

В августе 2025 года этот показатель был около 20 тысяч гривен, то есть цены снизились почти на 4 тысячи.

Двухкомнатные квартиры в среднем сдают за 25 тысяч гривен, в то же время чаще всего в объявлениях фигурирует цена около 20 700 гривен. Рынок после пикового периода скорректировался, но аренда остается ощутимым расходом для жителей столицы.

Как быстро сдаются квартиры?

Весной квартиры в Киеве сдаются быстрее, чем зимой. В среднем на это требуется около 8 дней.

В январе этот показатель составлял примерно 10 дней. Сокращение сроков означает, что спрос вырос и жилье быстрее находит арендаторов.

Столичний ринок житла адаптувався до нових реалій – покупці дедалі уважніше оцінюють якість середовища та надійність девелопера. У фокусі – безпечні внутрішні двори, функціональні планування та інфраструктура поруч із домом. Саме на цих принципах девелопер РІЕЛ розвиває житловий проєкт Sister у Києві в межах концепції Riel Family Style. Такий підхід може підвищувати рівень комфорту проживання та впливати на інвестиційну привабливість об’єкта.

Какие цены в разных районах столицы?

Стоимость аренды существенно зависит от района, и разница между ними остается значительной.

Среди однокомнатных квартир:

Печерский район – 37 000 гривен;

Шевченковский район – 28 000 гривен;

Голосеевский и Подольский районы – 20 000 гривен;

Соломенский район – 15 000 гривен;

Оболонский, Днепровский и Дарницкий районы – около 15 000 гривен;

Святошинский район – 13 000 гривен;

Деснянский район – 9 500 гривен.

Среди двухкомнатных самыми дорогими остаются:

Печерский район – около 48 700 гривен;

Шевченковский район – около 35 400 гривен;

Оболонский и Соломенский районы – около 20 000 гривен.

Почему рынок аренды остается нестабильным?

Рынок аренды в 2026 году остается неравномерным: изменения цен не одинаковы в разных сегментах, а спрос колеблется в зависимости от условий.

К слову, по данным OLX Недвижимость, дешевле всего снимать жилье в Деснянском районе – там можно найти жилье от 5 тысяч гривен в месяц.

На ситуацию влияют ограниченное предложение, темпы строительства и дополнительные расходы на жилье. В частности, ремонт может существенно повышать стоимость из-за дефицита мастеров и проблем с энергоснабжением.

