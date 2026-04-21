Цены растут ежемесячно: что происходит с жильем в столице Румынии

Цены на жилье в столице Румынии резко выросли, и дешевые варианты почти исчезли с рынка. Средняя стоимость трехкомнатной квартиры уже превысила 137 тысяч евро, поэтому покупателям приходится тратить значительно больше, чем в прошлом году.

Какие цены на квартиры в Бухаресте в 2026 году?

Если раньше трехкомнатную квартиру можно было приобрести дешевле чем за 100 тысяч евро, то сейчас такие предложения практически не встречаются даже в бюджетных районах, пишет Ziarul Finance.

Смотрите также Цены на жилье в Европе летят вверх: какие страны "перегрели" рынок больше всего

Сейчас в самых доступных локациях цены стартуют от этой отметки. Например, в секторе 3 квартиры продают от 100 тысяч евро, тогда как в более дорогих частях города цена легко превышает 200 тысяч евро. Такая разница формирует ощутимый разрыв между районами.

Карта Бухареста

В среднем трехкомнатная квартира стоит около 137 923 евро. За год цены выросли почти на 14%, то есть покупатели платят более чем на 16 тысяч евро больше, чем в прошлом году.

В то же время динамика отличается в зависимости от района. В популярных для семей локациях, в частности Берчень и Друмул Таберей, цены только за месяц добавили около 6 тысяч евро. В части элитных районов, наоборот, зафиксировали незначительное снижение.

Почему жилье дорожает и есть ли дешевые варианты?

Рост цен поддерживают несколько факторов. Прежде всего в Румынии повышаются зарплаты, поэтому больше людей могут позволить себе покупку жилья. Это усиливает спрос и давит на цены.

Второй фактор – доступные ипотечные кредиты. Благодаря выгодным условиям больше покупателей выходят на рынок даже в условиях подорожания.

К слову, по данным Numbeo, средняя стоимость квадратного метра в Бухаресте составляет около 3 580 евро, тогда как в Киеве стоимость квадратного метра почти втрое меньше – около 1 300 евро.

Аналитики не прогнозируют резкого снижения цен в ближайшее время. Спрос остается высоким, поэтому рынок и в дальнейшем удерживает высокий уровень стоимости жилья.

Как в Румынии строят дома из глины и что такое пайанта?